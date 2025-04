El Costa del Sol, a una victoria de afianzar la plaza europea

La Liga Guerreras Iberdrola no deja de ser ilusionante ni a dos jornadas del final. Este sábado (19.00 horas), las costasoleñas se enfrentarán en el René Marigil de Sagunto al CBM Morvedre, pista en la que las 'panteras' cayeron en la Copa de la Reina. Las de Suso Gallardo tratarán de asegurar matemáticamente la segunda plaza en la clasificación nacional.

Una victoria muy valiosa

Pase lo que pase en el resto de enfrentamientos durante la jornada, ganar en Sagunto podría suponer muchas cosas para las del Costa el Sol. Una victoria daría factor pista hasta una hipotética final por el título. Además, si vencen a las valencianas, las de Málaga consiguen el billete para jugar la EHF European Cup la próxima temporada.

La visión de Suso Gallardo

El técnico costasoleño lo tiene claro: “Creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada, y eso va ligado a haber recuperado a jugadoras importantes, tener más rotación y poder hacer entrenamientos de calidad”.

Sobre el rival, Gallardo afirma que juegan con las ideas muy claras. “Es un equipo bien trabajado por Manu. Saben que van a play down y se están preparando para ello. Nosotras mantenemos nuestra idea de seguir creciendo”. No hay nada en juego para el conjunto entrenado por Manu Etayo, que no puede descender de manera directa. Se jugará la permanencia de aquí en adelante en el play down y este partido no le cuenta para tal.

Bajas

En esta ocasión, no forma parte de la expedición Joana Resende que, por molestias lumbares, descansará en esta jornada. Se suma a las bajas de Marta Regordán, Nayra Solís y Silvia Arderius.