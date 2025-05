Lejeune revive el sueño europeo del Rayo

Un gol del central francés Florian Lejeune a los siete minutos permitió al Rayo Vallecano llevarse el derbi regional madrileño frente al Getafe (1-0) y sumar tres puntos de oro que mantienen vivo su sueño de alcanzar la octava plaza que da acceso a competición europea el próximo curso.

Sin uno de sus puntales, el portero argentino Augusto Batalla, Iñigo Pérez confió los tres palos a Dani Cárdenas, que no jugaba desde el 16 de enero frente a la Real Sociedad en Copa del Rey.

El portero catalán respondió a la confianza de su técnico y, desde la lejanía, vio como su equipo se adelantó en el marcador a los siete minutos. Lo hizo tras un saque de esquina de Isi desde el lado derecho que Florian Lejeune recogió en el área de cabeza para marcar.

Al Getafe el gol le sentó como un mazazo y le costó encontrar una reacción. Aún así pudo igualar el marcador en el minuto 15 con un disparo de Ramón Terrats, que, solo en el área, no acertó a rematar con la zurda entre los tres palos cuando tenía todo a favor, mandando el balón fuera.

A partir de ahí, el partido entró en un letargo sin grandes ocasiones con dos equipos tratando de controlar mucho el esférico en la medular con jugadores más incisivos como Pathé Ciss y Unai López, en el Rayo, y más conservadores en el Getafe como Arambarri y Luis Milla.

En la segunda parte el que dio un paso adelante fue el Rayo, que comenzó a ganar metros sobre la portería del Getafe y probó en varias ocasiones a David Soria, siendo las dos más claras un disparo de Pep Chavarría que repelió el portero madrileño por bajo, igual que otro disparo a la contra de Jorge De Frutos.

Esas dos acciones hicieron reaccionar a José Bordalás, que puso sobre el césped a Carles Pérez para dar otro aire a su ataque, algo que no consiguió porque tanto el turco Bertug como Borja Mayoral estuvieron muy desasistidos durante todo el partido.

El partido se le complicó del todo al Getafe en el minuto 80, cuando el defensa togolés Djené vio la cartulina roja tras decirle algo al colegiado.

Esa superioridad numérica no la supo aprovechar el Rayo ensanchando el campo y haciendo correr a los jugadores del Getafe, que, bien plantados, no sufrieron demasiado pese a la movilidad que demostró Sergi Guardiola, que no aprovechó la oportunidad para reivindicarse.

El Rayo no supo cerrar el partido y el Getafe, con confianza, no renunció a irse de vacío. De hecho pudo igualar en el tiempo añadido por medio del paraguayo Omar Alderete, que, tras el robo de un balón de Luis Milla, recibió el esférico y desde lejos lanzó un potente disparo que se marchó por encima del larguero.