Flick, como Cruyff: “Tenemos que disfrutar de una semifinal de Champions"

"Salid y disfrutad". El lema acuñado por Johan Cruyff en 1992, antes de la final de Wembley versionado 33 años después en palabras de Hansi Flick. “Tenemos que disfrutar de una semifinal de Champions", repitió una y otra vez el entrenador alemán en vísperas de la cita con Inter. Es, como dijo él, "la final antes de la final" y entiende, que aunque sea en san Siro, en terriotorio enemigo, claramente favorable al rival, sus hombres han de sentirse libres.

"¿Crees que tengo que meterles presión?", se preguntó Flick al saber que Dani Olmo percibe que los jóvenes viven la trayectoria del equipo como una fiesta, en un sentido claramente despreocupado pero no irresponsable. "No tenemos presión. Es una semana muy importante y es positivo tener entusiasmo", opinaba el técnico, que encuentra comprensible el ambiente del vestuario cuando, a principios de temporada, nadie podía prever que el Barça estuviera en disposición de conquistar el triplete. Tiene ya la Supercopa y la Copa, está a una victoria de la final de la Champions y es líder de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid, al que recibirá el próximo domingo.

El mismo problema

"Queremos disfrutar el fútbol que practicamos y deseamos que la afición también lo aprecie. Eso es lo que más valoro, que disfrutemos del momento, tengamos ese entusiasmo y nos sintamos todos orgullosos", comentó, antes de otra aproximación hacia Cruyff. A un problema que se repite 33 años después.

El Barça, por filosofía futbolística, no apuesta por mastodontes físicos, sino por futbolistas de talento, y la derivada es que el equipo no es un dechado de estatura. Cruyff tenía a Albert Ferrer y Sergi Barjuan, a Juan Carlos y a Goikoetxea, a Bakero y a Txiki, a Amor y Eusebio, todos con dificultades en el juego aéreo básicamente por su altura. Denzel Dumfries sacó provecho en la idea rematando dos córners. La receta de Cruyff, preguntado al respecto en el siglo pasado, antes de ir a San Mamés, era sencilla: "No provocar córners".

Flick, en la rueda de prensa previa al Inter-Barça, la vuelta de la semifinal europea en Milán. / @FCBARCELONA

Jugar con cuatro centrales

"Puede ser una buena idea", observó con una sonrisa Flick. "Vamos a cambiar algo", añadió, sin precisar qué. Tal vez los marcajes. A Dumfries le vigilaba Olmo, que se sintió responsable por la designación directa que le habían encomendado. "No es algo que hayamos podido entrenar pero los jugadores saben lo que hay que hacer", reconoció Flick en busca de una solución a un problema que puede repetirse.

La otra opción es elevar la estatura media con los hombres más corpulentos. Sin los laterales titulares a punto, lesionados como están Jules Koundé y Alejandro Balde, el técnico podría aprovechar la oportunidad para juntar atrás a Eric García y Ronald Araujo junto a Pau Cubarsí e Iñigo Martínez.