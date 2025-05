El play off arranca para el Costa del Sol Málaga en Gran Canaria (20:30)

El momento cumbre de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola ya está aquí. Desde este miércoles hasta principios de junio se jugará por dirimir el campeón de la Liga Guerreras Iberdrola. Un título muy valioso en un camino que ya conoce el Costa del Sol Málaga. Su andadura en estas eliminatorias por el título la iniciará en Telde, donde protagonizará uno de los clásicos contemporáneos del balonmano nacional y una de las series más atractivas de los cuartos de final. La ida se disputará desde las 20:30, hora peninsular, en el Antonio Moreno frente al Rocasa Gran Canaria.

Suso Gallardo, "contento"

«Contento, con muchas ganas de afrontar el play off. Es un formato que nos gusta, que es muy interesante para el espectador. Creo que el equipo, dentro de molestias normales de nueve meses de competición, llega en el mejor momento», asegura en la previa Suso Gallardo, que piropea al conjunto isleño dirigido por Carlos Herrera: «Es un equipo que está muy bien trabajado por Carlos, que poco a poco se le va notando esa madurez y que llevan más tiempo juntas. Aunque han quedado séptimas han competido contra todo el mundo en esta liga. Sabemos de la dificultad del rival, pero también de las ganas y de la ilusión que tiene el grupo por hacer un gran play off y por qué no pelear por el título».

Buenos precedentes

Las malagueñas se impusieron en la primera vuelta en casa y empataron en la segunda a domicilio. Ahora las circunstancias son diferentes, en una dinámica alcista. Las canarias son sólidas con el calor de su público, aunque en esta temporada el porcentaje de victorias en casa está lejos del pleno. Sí es positivo el balance. «Está claro que tenemos que ser listas, que tenemos que saber que la eliminatoria se tiene que decidir aquí en Málaga. Tampoco podemos especular, hay que ir a ganar el partido y sacar un gran resultado y luego ir viendo cómo transcurre el encuentro. Con la humildad y la seguridad del trabajo bien hecho y esas ganas de pasar la eliminatoria», cierra el entrenador malagueño.

No viajaron con la expedición, que está en Las Palmas de Gran Canaria desde este martes a primera hora y se ejercitó por la tarde, Marta Regordán, Bárbara Vela, Nayra Solís y Silvia Arderius. Todas son baja médica. Sí se suma Joana Resende, ya restablecida de sus problemas en la zona lumbar. Es momento de grandeza, donde aparece el ADN ganador de los equipos. Con confianza aterrizan en estos cuartos de final las panteras, que ahora, en una eliminatoria ya sin red, medirán su estado. El camino del Costa del Sol Málaga tiene su primera etapa en Telde. El sábado espera Carranque.