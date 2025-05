El Barça sucumbe en un desenlace dramático en Mónaco y se queda sin 'final four'

Afrontaba el Barça una cita con la historia y no logró superarla. Nunca antes un equipo había remontado un 2-0 con el factor cancha en contra y la estadística no se rompió (85-84). El equipo azulgrana sucumbió también en el quinto y decisivo encuentro ante un Mónaco que se medirá con el Olympiacos en la 'final four' de finales de mayo. No estará en Abu Dabi el conjunto de Joan Peñarroya, que compitió hasta el final sin éxito. El fenómeno Mike James (20 puntos) y el gigantón Papagiannis (17) ejecutaron a los azulgranas.

Un año después, el cuadro del Principado se situaba en la misma casilla. El Mónaco se quedó fuera de las semifinales de la Euroliga tras perder en casa contra Fenerbahçe por un punto. Este martes le salió cara en la moneda y disputará la segunda final four de su historia. El Barça tropezó de nuevo en la caldera de la Salle Gaston Médecin y no pudo sumar la tercera victoria consecutiva tras los dos éxitos del Palau.

Anderson, entonado

Empezó enchufado el cuadro catalán, consciente de la trascendencia de la cita. Liderado por un Justin Anderson entonado (anotó 8 puntos en los primeros 4 minutos), el equipo azulgrana marcó el ritmo (7-13, m. 4). Un parcial de 6-0 niveló las cosas en un intercambio de golpes en el que Alpha Diallo llevó la voz cantante en los locales.

Justin Anderson lideró al Barça en el pimer cuarto. / FCB

Con Willy Hernangómez ya sobre la pista, el Barça concluyó el primer acto por delante (15-19) y mantuvo la renta en el segundo. La primera ventaja monegasca no llegó hasta el minuto 16 con una canasta de Okobo (32-31) ante un rival lastrado por el lamentable partido de Jabari Parker, que coleccionó errores y decisiones desastrosas para el equipo.

El ala-pívot americano llegó al ecuador del pulso con cero puntos, 0/9 en tiros y -8 de valoración en 13 minutos. Hasta el minuto 28 no logró su primera canasta. El año pasado, en el quinto partido del playoff ante Olympiakos, también firmó otra actuación para olvidar. Sus fallos fueron determinantes en el apagón de los azulgranas, que llegaron al descanso a seis puntos de su rival con triple final incluido del astro Mike James (45-39).

Duelo de estrellas

El 30-20 del segundo cuarto suponía una losa pesada, aunque Punter mantuvo con cierta vida a un Barça que debía reaccionar tras el intermedio. James fue ampliando su casillero, pero un Anderson admirable se dejaba la vida para mantener la dignidad con la ayuda de Satoransky y Willy. El pívot, autor de 16 puntos, aupó a los azulgranas hasta igualar el marcador (54-54, m. 26) en un tercer cuarto que terminó con el Mónaco (65-62).

Kevin Punter se eleva ante Elie Okobo. / FCB

Un triple de Brizuela abrió el último cuarto y Fall puso por delante al Barça, cosa que no ocurría desde el segundo acto (65-67, m. 31). La torre senegalesa firmó unos minutos notables antes de volver al banquillo. Parker prolongó su mala tarde fallando un triple que habría puesto al Barça por delante a tres minutos del final y la batalla llegó al desenlace con todo por decidir (79-78, m. 38).

La 'final four' quedaba pendiente de Punter y James, las dos grandes estrellas. El escolta azulgrana, capaz siempre de lo mejor y lo peor, tuvo en sus manos el triunfo, pero se equivocó. Lento y dubitativo, erró su triple forzado y acabó con las ilusiones culés.