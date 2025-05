El CAB Estepona busca cerrar en el Pineda 'su' Final Four por el ascenso

40 minutos -si la prórroga no aparece en escena- es lo que separan al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol o a La Cordà de Paterna de unas nuevas semifinales de la Liga Femenina Challenge. Dos equipos que ya saben lo que es disputar un partido por el ascenso a la máxima categoría y que una semana antes, en la Comunidad Valenciana, regalaron a los espectadores un partido vibrante con el lanzamiento exterior como protagonista para darle a las de Francis Tomé nueve puntos de renta (83-82) para afrontar esta segunda parte de la eliminatoria en Estepona.

Final Four en Estepona

Comentaba Gloria Estopà, entrenadora del equipo valenciano, minutos antes del duelo de ida, que su primer objetivo era “competir” después de no haberlo logrado en los dos encuentros de liga regular. El equipo vinculado de Valencia Basket demostró poder tutear al segundo clasificado de la liga regular, algo que a buen seguro repetirán en el Pineda si las pupilas de Tomé no salen con la mentalidad de tener que vencer en el partido y regalar a su afición una temporada casi perfecta en su pabellón, en lo que sería una sola derrota en 16 encuentros. De ocurrir eso -o caer por ocho puntos o menos- el equipo lograría el pase a la Final Four por segunda temporada consecutiva, una Final Four que volverá a disputarse en Estepona aunque en esta ocasión cambie el Pineda por La Lobilla.

"Ganar el partido"

“Tenemos nueve puntos de ventaja, pero pensar en ganar el partido. Jugamos ante nuestra afición y tenemos que ser responsables para hacer un buen partido. Además, de ganar nos clasifica para la Final Four en casa”, comentó Tomé antes de encarar los últimos entrenamientos previos al partido de este sábado.

Como siempre, el plantel de jugadoras con el que contará La Cordà de Paterna será una incógnita para el CAB Estepona, que volvió a preparar el encuentro como si toda la plantilla estuviera disponible, como ocurrió en la ida. El lanzamiento exterior, como bien se avisó en la previa del anterior encuentro y posteriormente se vio en el partido, volverá a ser la principal arma del cuadro paternero, que tiene en la eslovena Mojca Jelenc -que al igual que Sara Vujacic preparará el Eurobasket de este verano con su selección- como principal referente por dentro después de la lesión de Lucía Rivas.