El Costa del Sol apela a Carranque por la semifinal de Liga

Es el momento de creer. Es el momento de estar juntas. Es el momento de Carranque. El Costa del Sol Málaga se juega la vida este sábado a las 19.30 horas en casa frente al Rocasa Gran Canaria. El premio es el billete a las semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola, lo que supone continuar peleando por un título muy anhelado. Las malagueñas arrastran un 21-20 en contra la ida en el Antonio Moreno de la isla, por lo que la hazaña es accesible. Tendrá que ganar de dos goles y si lo hace de uno avanzará el que más tantos haya anotado a domicilio. En caso de empate también se dirimirá en una prórroga y posibles penaltis.

«Es un partido a vida o muerte. Sabemos que es todo o nada. Creo que traemos un gran resultado de la ida, teniendo en cuenta cómo fue. Tenemos que seguir defendiendo igual de bien que estuvimos allí. Aunque perdimos, recibir 21 goles cuando la portería no estuvo en su mejor noche, creo que habla bastante bien de nuestra defensa. El debe está claro que es el ataque, sobre todo de cara a gol. No se pueden fallar tantos lanzamientos de uno contra cero, de ocasiones claras, porque te condena. Fue la clave para que no nos trajésemos la victoria», aseguró Suso Gallardo en la previa: «Creo que tenemos que estar mucho más acertadas y ser más efectivas manteniendo el nivel defensivo, donde esperamos que la portería también nos ayude».

Remontada en casa

Mucha emoción e ilusión en una tarde donde se espera un ambiente mágico en el José Luis Pérez Canca. Las entradas se pueden adquirir en la página web del club y la taquilla estará abierta desde las 17.30 horas. El equipo malagueño apela a la remontada para volver a estar entre los cuatro mejores del balonmano nacional. El entrenador no podrá contar con Marta Regordán, Nayra Solís, Bárbara Vela y Silvia Arderius, todas con baja médica.

Una tarde con duende que el Costa del Sol Málaga quiere que acabe con una sonrisa. Es el momento de creer. Es el momento de estar juntas. Es el momento de Carranque.