«Este ascenso es de toda la gente que ha luchado en su vida por el baloncesto femenino»

¿Cómo han sido estas primeras horas después del ascenso?

La verdad es que estamos muy contentos por todo esto. Sinceramente, yo estoy un poco abrumado porque me ha sorprendido muchísimo toda la repercusión que ha tenido lo que hemos hecho. Estoy un poco todavía saturado, cuando llegué a casa, por ejemplo, tenía más de 350 mensajes de WhatsApp. Este lunes, igual, 250. No me esperaba tanta repercusión por el hecho de haber ganado la Final Four este fin de semana.

Usted que conoce el baloncesto de formación y el baloncesto femenino, ¿es ya consciente de lo que supone para Málaga tener por primera vez un equipo en la élite?

Realmente, yo al baloncesto femenino he llegado hace muy pocos años. Entonces, yo sé y tengo clarísimo que hay muchísima gente, durante muchos años, que ha trabajado muchísimo por el baloncesto femenino y muchísimas jugadoras que han luchado muchísimo, han entrenado muchísimo y han perdido muchas horas de su vida en la cancha por cero euros. Todas esas personas merecen la enhorabuena y son muy culpables o muy responsables del éxito que hemos conseguido nosotros. Al final, yo también siento que un éxito como este es mucho más bonito cuando lo compartes y cuando haces que mucha gente lo disfrute. Esa es la idea que intento transmitir, que este éxito ni mucho menos es mío, ni mucho menos es sólo de mi equipo ni de mi club. Es de todo el baloncesto malagueño y de toda la gente que ha luchado en algún momento de su vida por el baloncesto femenino.

¿Y a nivel personal? Ha sido una temporada muy larga...

A nivel personal, ha sido una temporada muy dura. Yo creo que el equipo ha jugado muy bien durante todo el año, pero, al final, es una percepción que es totalmente subjetiva porque yo soy el entrenador del equipo. Habrá gente que no le habrá gustado la propuesta que hemos hecho o que no le haya llamado la atención. Lo que sí que creo que hemos conseguido es que el equipo tuviera alma y esa ha sido un poco la diferencia entre mi equipo y los demás, mi equipo ha tenido alma. Cuando la cosa ha ido mal, se agarraba al partido y era muy difícil matarlo. Cuando la cosa ha ido bien, era imparable. Creo que hemos intentado hacer una propuesta de baloncesto divertida, intensa, muy rápida, jugando muy rápido y no sé si habrá gustado o no. Dentro de que ha sido duro, porque todas las temporadas son duras, pues tampoco es nada fácil conseguir. Quedar segundas, solamente perder cinco partidos durante todo el año, ganar tan fácil el play off para la Final Four, la vuelta la ganamos de 50 puntos. Después, dentro de que ninguno de los dos partidos de la Final Four han sido cómodos, los resultados sí que han sido amplios y metiendo más de 80 puntos en cada partido, que no es nada fácil. En la final metimos 89, que esto no es nada fácil de conseguirlo. Este año, hemos batido el récord de más puntos anotados en un partido de Liga Femenina Challenge, hicimos 105. Hemos hecho muchas cosas que han sido muy llamativas, pero sin duda con la que más me quedo es con eso porque creo que mi equipo tenía alma.

Otro de los grandes éxitos habrá sido ver a tantos niños y niñas en el Pineda y en La Lobilla.

Mira, eso al final es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo desde que llegué a Estepona. El club es muy familiar, van todos los niños de la cantera a ver los partidos y van todos sus padres a ver los partidos. Allí, mi equipo es un poco el buque insignia, pero si juega el cadete, no solamente van los padres del cadete a ver el partido, van los padres de toda la cantera. También hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Si tú, por ejemplo, a un niño de El Palo le preguntas de qué equipo es, muchos te van a decir que son del Unicaja. Tiene lógica porque el Unicaja es el equipo más representativo de Málaga. Sin embargo, tú a uno de Estepona le preguntas y te dice que él es del Estepona. Después a lo mejor es del Unicaja, pero primero es del Estepona y creo que eso el club lo hace muy bien. Consiguen que sus niños sean muy del club y que todos vivan mucho el club. Por eso digo que al final esto ha sido muy bonito, ganas algo que es muy difícil de conseguir y lo puedes compartir con todo el público que te ha seguido durante todo el año. La Lobilla se llenó y si llegan a poner gradas supletorias para mil personas más, se hubiera llenado también. La verdad es que el seguimiento que ha tenido el equipo ha sido enorme. Además, toda la gente del Estepona vestido del Estepona. Fue una cosa que fue sorprendente y muy llamativa.

Hablando de la Final Four, ¿cuánto ha estado de presente la oportunidad de 2024?

Cero. Primero, porque el equipo era totalmente diferente, pero sí que te digo que hubo un momento en el primer partido que íbamos ganando de 12 a Mallorca y el partido se paró porque pasó algo en una grada. Estuvo el partido 3 ó 4 minutos parados y nos hicieron un 0-8 de parcial. Eso lo pensé yo porque lo viví lo del año pasado, pero el resto del equipo no creo porque del año pasado solamente repetían tres jugadoras. Lo del año pasado pasó y yo creo que este año el equipo era diferente. Las expectativas que teníamos eran diferentes a las del año pasado. El objetivo era totalmente diferente y yo creo que lo del año pasado está olvidado. Ahora ya no solamente te puedo decir que está olvidado, sino que también está totalmente superado.

Llegó en enero de 2023 para reactivar la marcha del club. ¿Cómo ha sido la evolución desde entonces?

Pues yo creo que el club cada año ha dado un paso adelante. Aquel año, conseguimos salvar al equipo, que es lo que ellos me pidieron y no solamente salvamos al equipo, sino que entramos en el play off. Al año siguiente, conseguimos jugar la Final Four y se nos escapó la final. Y este año hemos conseguido volver a jugar esa Final Four. Sí que es verdad que pudimos conquistar esa plaza para jugar en la Liga Endesa. Así que yo creo que el equipo, el club va dando pasos adelante. Estoy convencido que no se va a parar aquí, que ahora la estructura va a mejorar seguro y se hará el mejor equipo posible para intentar que esto, que tan difícil ha sido conseguirlo, que el equipo sea capaz de mantenerlo y que se asiente en la Liga Endesa unos años.

Francis Tomé se dirige a sus jugadores en un tiempo muerto. / La Opinión

¿Cuál es el futuro más inmediato del club?

Ahora por delante lo que queda es que el presupuesto. Si te digo que se duplica, creo que me quedo corto. Entonces, el equipo va a ser mucho más caro. Hay partes del club que se tienen que profesionalizar un poco más y dar algunos pasos en eso. Es evidente que ahora podemos decir que hemos jugado una final el sábado contra Mallorca y otra final el domingo contra Unicaja. Ahora no. Ahora vamos a jugar una final cada fin de semana porque cada fin de semana vamos a tener un reto muy difícil de jugar contra equipos que llevan muchos años asentados en la Liga y que algunos juegan Euroliga. Posiblemente, puedan tener tres o cuatro jugadoras que solamente ellas sean más caras que todo mi equipo. Entonces, el reto es muy fuerte, pero yo estoy seguro que el club va a dar algún paso adelante y que intentaremos por todos los medios que podamos ganar muchas de esas finales que vamos a jugar cada fin de semana.

En esas decisiones que hay que tomar hasta la próxima temporada, ¿pasa el Pineda por ser el pabellón número 1?

Pues yo lo que creo es que el club tiene que pensar qué exigencias son obligatorias para un pabellón y valorar si esas exigencias se pueden conseguir en el Pineda. ¿Qué reformas necesita el Pineda para que esas exigencias se puedan cumplir? Y si no se consigue, pues entiendo que habrá que jugar en La lobilla, pero creo que la primera opción es saber qué reformas hay que hacer en el pabellón, qué mejoras necesita el pabellón del Pineda para poder seguir jugando allí.

El Valencia Basket ha sido el campeón de la LF Endesa 24/25. / FEB

Si le menciono los equipos de Valencia, Zaragoza, el Perfumerías Avenida, el Jairis o el Estudiantes, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?

Pues que es otro nivelazo. Por eso decía que ahora vas a jugar una final cada fin de semana contra equipos que antes tú veías por la televisión y no te podías pensar en ningún momento que te ibas a poder enfrentar a ellos. Ahora vamos a ser nosotras las que estemos allí. Entiendo que, al final, esto que se ha conseguido y que tanto se valora ahora o que tanto se ha añorado, ahora es el momento para que todo el mundo diga que este sábado va a Estepona a ir a la playa, a comer y después vaya a una Estepona-Valencia porque quiere ver el baloncesto de Liga 1. Creo que ese paso tenemos que darlo todos porque, evidentemente, para esto se ha conseguido, para que ahora haya problemas en el Pineda o en La Lobilla para conseguir entradas porque queremos que esté a reventar siempre y que venga todo el mundo a disfrutar de esto que hemos conseguido que es tener un equipo en la Liga Femenina 1.

¿Y su futuro? ¿Será el entrenador que comande al CAB Estepona en esta temporada histórica?

Este lunes ya me reuní con el presidente y aquí lo importante es que ellos quisieran que yo estuviera, él me ha transmitido que así es. Así que estoy segurísimo que vamos a llegar a un acuerdo superrápido. Yo, de hecho, ya voy a empezar a trabajar para construir el equipo del año que viene porque yo aquí me he sentido un privilegiado, me tratan como una estrella sin serlo. Hay una cosa que también es muy importante que es que vivo en mi casa y veo todos los días a mi mujer y yo eso lo valoro mucho.