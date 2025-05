San Sebastián abre la semifinal de Liga del Costa del Sol

Quedan cuatro equipos en la pelea por el título de la Liga Guerreras Iberdrola y el Costa del Sol Málaga está en ese grupo privilegiado. Ya conoce el camino y tiene ese ADN de campeón que ayuda a acercarse a la gloria. Aunque tendrá que mostrar su versión más brillante y competitiva para superar al Super Amara Bera Bera, de nuevo rival y defensor de la corona. Una eliminatoria ya clásica entre dos de los grandes aspirantes a levantar el trofeo. El primer envite será este miércoles, a las 20.30 horas, en el José Antonio Gasca con las cámaras de Teledeporte como testigo. Un #PartidoEstrella con duende y con mil y un alicientes en busca de la final.

«Está claro que era uno de los objetivos del año, en la Liga hemos sido muy regulares. Una semifinal muy buscada ante, para mí, el rival más fuerte de esta competición», aseguró en la previa Suso Gallardo, consciente de la dureza del desafío que hay por delante: «Es la idea, hacer un partido muy serio en San Sebastián. Sabemos que en su pista aprietan mucho. Tenemos ese factor campo y para nosotras es muy importante traernos la eliminatoria viva a Málaga. Los partidos contra ellas siempre se deciden por detalles y esperemos que esta vez caigan de nuestro lado».

Primero San Sebastián, después Málaga

El entrenador malagueño no podrá contar con Isa Medeiros, que no viajó con la expedición este martes al ser inminente el nacimiento de su hija. Se suma a las ausencias de Silvia Arderius, Marta Regordán, Nayra Solís y Bárbara Vela. «Hay que centrarse en el primer partido, no en que la eliminatoria se decide en Málaga porque estaríamos equivocadas. A partir de ahí, luchar cada minuto porque cada minuto es importante y ver qué somos capaces de hacer allí para traer un buen resultado de cara a la vuelta», terminó el técnico.

El Gasca es la primera parada de esta semifinal con mucho pedigrí en el balonmano español. El domingo espera Carranque.