La marbellí Sarah Almagro se proclama campeona del Hawaii Adaptive Surfing Championship

La marbellí Sarah Almagro, actual campeona nacional, europea y subcampeona mundial en Prone 2 de ParaSurfing, junto con su actual entrenador, Ale Barbosa y Kuko Font como receptor y estratega, el Banana Team, han participado en el Hawaii Adaptive Surfing Championship que ha tenido lugar del 15 al 19 de mayo, 2025 en la playa de Queens Break en Waikiki, donde han conseguido un merecido primer puesto en la categoría Prone 2 Femenino con una puntuación total de 15.43, siendo su mejor ola un 8.93.

Fue una manga muy reñida donde la francesa Celine Roillard obtuvo un segundo puesto, el tercer puesto fue para la australiana, Jocelyn Neumuller principal rival de Sarah, y el cuarto puesto fue para la inglesa Hannah Dines.

Título internacional

Es el primer evento en el que la surfista marbellí compite individualmente a nivel internacional en la zona del Pacífico gracias a los patrocinios de Marca Marbella, Fundación Sierra Blanca, Grupo Casa Lola, Hoteles Barceló y Seur. Sarah se beneficia de competir en campeonatos internacionales al poner a prueba su surfing, ya que el nivel y rivalidad es mucho mayor. Hawaii lleva organizando competiciones de Surf Adaptado desde hace 12 años, siendo una de las competiciones con más recorrido y prestigio del mundo. Hace cuatro años, la AASP se puso en contacto con los organizadores para incorporarlo en el circuito.

Sarah Almagro surfea las olas de Hawai. / La Opinión

En este campeonato, las condiciones meteorológicas han sido muy constantes con temperaturas oscilando entre 25 y 30 grados, con vientos del Este de 10-20 nudos. A lo largo del campeonato, los surfistas han podido disfrutar de olas de 1.50 metros hasta llegar a la típica ola mediterránea. Las mangas han sido de 20 minutos, poco tiempo teniendo en cuenta que las series tardaban en llegar y encima con pocas olas, dificultando así el poder conseguir buenas puntuaciones.

Se puede decir que los surfistas tenían prácticamente 2-3 oportunidades para conseguir una buena ola y si no la surfeaban a su máxima capacidad era muy fácil perder. Por lo menos, el agua estaba a 26 grados por lo que la espera se hacía menos desagradable, aunque ponía a prueba la paciencia y concentración de los surfistas.

Deportistas de todo el mundo

A esta cita, organizada por la Association of Adaptive Surfing Professionals (AASP) en colaboración con la Organización Access Surf de Waikiki, han acudido un centenar de deportistas, de todas partes del mundo, desde Australia, Estados Unidos, Sudamérica, Asía y Europa, quienes participaron en las nueve categorías oficiales.

El patrocinador principal de esta asociación es la Fundación Stoke for Life, quienes montaron el AASP en 2022, con el objetivo de crear y sostener un tour internacional legítimo con el propósito de elevar el Surf Adaptado al nivel profesional con la ayuda de empresas, entidades públicas y asociaciones relacionadas con el mundo del deporte y salud. Stoke Foundation for Life ha financiado los premios del Hawaii Adaptive Surf Competition con 10.000 dólares. Actualmente, el AASP Tour se está celebrando en Australia, Los Ángeles y Hawaii y también están estudiando la posibilidad de extender el tour a Europa. Desde que se creó la liga internacional, la Fundación Stoke for Life ha donado unos 100.000 dólares anuales para premios.