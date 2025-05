El calendario infernal de Xabi Alonso: fichajes, presentación con el Real Madrid, organizar el Mundial de Clubes, viaje el 14 a EEUU, debut el 18 en Miami...

Xabi Alonso trabaja desde hace días en la planificación del Real Madrid, pese a no haber sido presentado aún como técnico del equipo blanco. El tolosarra ha estado en contacto en todo momento con José Ángel Sánchez para conocer los pasos que se están dando tanto en la planificación deportiva de la plantilla como en la logística del equipo.

Adiós con honores a Carletto

Carlo Ancelotti será despedido con honores el próximo sábado en el Santiago Bernabéu a las 16:15 horas. El acto tendrá lugar tras el partido que medirá al Real Madrid con la Real Sociedad de Imanol Alguacil, que también se despide del equipo txuri-urdin. La afición podrá homenajearle y agradecerle su trabajo en el club en un emotivo acto en el que el italiano estará acompañado de los 15 títulos que ha logrado como entrenador del Real Madrid, once de ellos en esta segunda etapa. Después Carletto tiene previsto partir presto a Brasil para ser presentado como seleccionador de la verde-amarhela.

La presentación de Xabi Alonso no se quiere retrasar mucho y será en el arranque de la semana del 26 de junio. Coincidirá con el final de la temporada para muchos clubes, pero no para Real Madrid y Atlético, que jugarán el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Pero antes de que eso ocurra hay compromisos internacionales con las selecciones. Los españoles, entre los que solo se espera que haya un madridista, el recién fichado Dean Hujsein, se incorporarán a la concentración en Las Rozas el sábado 31, después de que Luis de la Fuente haya hecho pública, el lunes 26, la lista para la Final Four de la Nations League. España jugará la semifinal el 5 de junio a las 21:00 ante la Francia de Kylian Mbappé y Tchouameni en Stuttgart, y si gana jugaría la final el día 8 a la misma hora en Múnich ante el ganador de la semifinal que medirá a la Alemania de Rudiger con el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Mientras España toma parte en la Final Four, los equipos que no se han clasificado para ella en Europa afrontarán partidos de clasificación para el Mundial de 2026, por lo que Xabi no podrá contar esa primera semana de trabajo con jugadores como Modric, Bellingham, Lunin o Courtois. Tampoco podrá hacerlo con los futbolistas sudamericanos, que también cruzarán el charco para ponerse a las órdenes de sus seleccionadores también en partidos de clasificación para la Copa del mundo del próximo verano. Así, Vinícius, Rodrygo y quizás Endrick serán convocados por Ancelotti con Brasil, mientras Valverde se irá con Uruguay.

Xabi trabajará en su primera semana con un grupo limitado en el que estarán previsiblemente Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Jesús Vallejo, Fran García o Dani Ceballos. A ellos se sumarán los lesionados de larga duración que llevan meses recortando los plazos para llegar al Mundial de Clubes, entre los que destacan Dani Carvajal y Eder Militao. Y completará el grupo de trabajo con futbolistas de la cantera que este año se han hecho habituales en las sesiones del primer equipo como los porteros Fran González y Sergio Mestre, los defensas como Jacobo Ramón, Youssef, David Jiménez y Mario Rivas, centrocampistas como Chema o delanteros como Gonzalo o Víctor Muñoz.

Viaje el 14 y debut el 18

Muchos de ellos se jugarán un billete en el chárter del equipo a Estados Unidos, donde el Real Madrid jugará sus partidos del Mundial de Clubes el miércoles 18 a las 21.00 horas ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami, el domingo 22 a la misma hora frente a Pachuca en el Bank of America Stadium de Charlotte, y cerrará el grupo el viernes 27 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia con el Salzburgo a las 03.00 de la mañana, hora peninsular.

La expedición blanca iniciará su viaje el 14 de junio rumbo al aeropuerto Palm Beach Internacional en un vuelo de más de nueve horas. Los blancos montarán su cuartel general en Palm Beach, localidad de Florida separada del continente por el lago Worth Lagoon. Un lugar exclusivo conocido por sus playas privadas y sus lujosas residencias. Algunos jugadores, como es el caso de los brasileños o el uruguayo Federico Valverde, podrían incorporarse directamente a la concentración del Real Madrid en Estados Unidos para ahorrarse muchos kilómetros entre idas y vueltas. Y está previsto que Xabi, como entrenador blanco, pueda disponer por primera vez del grupo completo el domingo 15 de junio. A 72 horas de estrenarse en un Mundial de Clubes en el que el Real Madrid ha puesto como único objetivo ganarlo para inscribir su nombre en la primera página del palmarés, como antes hiciera con la Copa de Europa. Por no hablar del suculento premio económico para el ganador, dinero que vendría muy bien a las arcas madridistas.