Análisis del circuito de Mónaco: curiosidades.

El Mundial de Fórmula 1 desembarca este fin de semana en Mónaco, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte mundial. Los lujosos edificios y los ostentosos yates que se encuentran atracados en el puerto serán testigos del rugido de los motores de los monoplazas que volarán en las calles urbanas del mítico trazado. Tras la cita en Imola, donde Max Verstappen volvió a demostrar su voracidad y talento para llevarse la victoria y acercarse un poco más a los McLaren, sus grandes rivales por el título.

Con esta última dentellada que recorta la ventaja que le sacan el líder del mundial, Oscar Piastri, y su compañero de equipo, Lando Norris, el neerlandés se presenta en el Principado con la intención de volver a ser la referencia. Sin embargo, el escenario no es ni mucho menos el más sencillo, pues el Gran Premio de Mónaco exige velocidad y una precisión quirúrgica para solventar todos los obstáculos que depara una pista en la que un mínimo error se paga con el muro.

Los dos pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, también llegan con buenas sensaciones tras el GP de Emilia Romagna. El piloto madrileño, pese a no contar con la estrategia más lúcida por parte de su equipo, consiguió terminar en los puntos con un octavo puesto y confirmar las buenas sensaciones que transmite el Williams. Similar fue el caso del asturiano, que, aunque no logró estrenar el casillero de puntos, se fue de Imola con un buen sabor de boca gracias a las evoluciones de su Aston Martin, que utilizó un nuevo paquete que parece haber sido un paso adelante.

Charles Leclerc llega a su casa tras la victoria del pasado año en Mónaco. / EFE

No hay piloto en la parrilla al que Mónaco no transmita una sensación especial. Pero, si hay alguien que de verdad siente verdadera emoción cuando se baja la visera del casco en este trazado, ese es Charles Leclerc. El piloto monegasco, que corre en casa este fin de semana, ya sabe lo que es ganar delante de su gente y querrá volver a repetir la hazaña, aunque esta vez lo tendrá más complicado con un monoplaza que no está al nivel de lo más rápidos de la parrilla.

Lujo, historia y riesgo

El circuito de Mónaco es una joya del automovilismo. Un escenario especial tanto por sus desafíos como por su historia. Los pilotos ponen sus monoplazas al límite entre guardarraíles y sin escapatorias. Cualquier despiste acaba contra las protecciones. El margen de error es el único lujo que no se encuentra en las calles de un Principado con elegantes edificios, hoteles de cinco estrellas, boutiques de alta costura y un emblemático casino donde la opulencia es la norma.

Este será el escenario donde los gladiadores del volante se enfrentarán al peligro, algo que vienen haciendo desde el debut en 1950 de este circuito como parte del Mundial. En él, se han vivido gestas legendarias, como las que protagonizó Ayrton Senna, que con seis victorias decía que conducir en Mónaco era “entrar en trance”.

La lista de los rincones que esconde esta pista es numerosa:

Sainte Dévote : la curva más crítica de la salida.

: la curva más crítica de la salida. Casino : velocidad, glamour y técnica, en pleno corazón del Principado.

: velocidad, glamour y técnica, en pleno corazón del Principado. Loews (Fairmont) : el punto más lento de todo el calendario.

: el punto más lento de todo el calendario. Túnel : único en su tipo, se atraviesa a más de 250 km/h.

: único en su tipo, se atraviesa a más de 250 km/h. Rascasse: donde los adelantamientos imposibles se vuelven reales o terminan mal.

La curva de Loews (Fairmont) es el punto más lento de todo el calendario. / ANNA SZILAGYI / EFE

Clasificación y dos paradas

Mónaco es amada y odiada a partes iguales por muchos aficionados. Algunos tienen esta cita marcada en rojo en el calendario debido a lo especial del Gran Premio y no se la pierden por nada. Otros, en cambio, prefieren ignorar una carrera que consideran aburrida. Pero, sobre todo se encuentran los fans de la F1 que adoran este gran premio el sábado y lo aborrecen 24 horas más tarde. Todo esto tiene una explicación. La gran dificultad de adelantar en sus estrechas calles, donde apenas entran dos coches en paralelo, hace que la carrera del domingo se vuelva monótona y apenas se den cambios de posición.

Esto, sumado además a la poca degradación de los neumáticos, hace que la carrera transcurra en multitud de ocasiones sin grandes sobresaltos. Todo lo contrario ocurre el sábado, cuando pilotos y equipos se juegan gran parte de sus posibilidades. Una gran clasificación acerca y mucho un gran resultado en la carrera.

Con el objetivo de aumentar la emoción del domingo en Mónaco, la FIA ha introducido una normativa inédita: la obligatoriedad de realizar dos paradas en boxes por piloto a lo largo de la carrera. La norma incluye, además, el requisito de usar al menos dos compuestos de neumáticos diferentes en caso de carrera en seco, lo que añade un componente estratégico adicional.

Una imagen del trazado de Mónaco. / Wikimedia Commons

El objetivo es claro: evitar procesiones monótonas por las estrechas calles del Principado y limitar los beneficios derivados de circunstancias como las banderas rojas, ya que los pilotos estarían obligados a hacer una parada adicional tras una interrupción. De esta forma, equipos y pilotos tendrán que estudiar cuál será la mejor estrategia para entrar en boxes en los momentos más adecuados, mirando siempre de reojo lo que haga el rival.

Terreno de leyendas

Ganar en Mónaco no es lo mismo que ganar en cualquier otro Gran Premio. El alemán Nico Rosberg, que alcanzó el cielo en esta carrera en tres ocasiones decía "Puedes ser campeón sin ganar aquí, pero nunca serás una leyenda sin conquistar Montecarlo". Quien sí fue una auténtica leyenda fue el brasileño Ayrton Senna, que conquistó la victoria en Mónaco hasta en seis ocasiones. El español Fernando Alonso lo logró dos temporadas, en 2006 con Renault y 2007 con McLaren-Mercedes.

A continuación apuntamos los pilotos que en más ocasiones han ganado en Mónaco: