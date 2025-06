El Antequera, ante el difícil reto de asaltar El Toralín

Hasta Melody se vistió el sábado de blanquiverde. La artista que representó a España en la reciente edición de Eurovisión, que abrió en la feria de primavera antequerana su ciclo de hasta cuatro conciertos en la provincia, vivió en primera persona el hito histórico del triunfo del Antequera CF, ante la SD Ponferradina (1-0), en su camino hacia Segunda División. Pero lo que tienen ante sí los de Javier Medina no es nada llano. Para empezar, los bercianos lograron en sus dos últimos ascensos darle la vuelta a sendos resultados desfavorables con los que saldaron sus choques iniciales en sendos play off.

Aliento de la grada

Los antequeranos cimentaron su victoria en El Maulí con una defensa bien asentada, la que tantas alegrías les ha dado esta temporada. Pero junto al gol de Álex Rubio en la segunda mitad, también fue protagonista esa afición volcada como nunca con el sueño de subir por primera vez a la segunda categoría del fútbol nacional. Así lo remarcó el club con instantáneas alusivas a través de sus redes.

El reto será no perder este próximo sábado a domicilio. A partir de las ocho y media de la tarde, la eliminatoria se podría resolver con prórroga en caso de que se cumplan los primeros 90 minutos con un tanto favorable a los bercianos. No habría no obstante lanzamientos desde el punto de penalti, pues dicha resolución, en caso de igualada en el global, sería favorable a una Ponferradina que terminó en mejor posición la competición regular. Además, en el recuerdo tienen los locales las remontadas, de 2012 y 2019, ante Jaén y Cornellá.

Triunfo de la UD Torre del Mar

El Torre del Mar doblegó también por la mínima en su feudo al Real Jaén (1-0), en la ida de su final para determinar el ganador del play off de ascenso dentro del grupo de Andalucía oriental de Tercera RFEF. A diferencia de otras categorías superiores, en el quinto peldaño del fútbol nacional son hasta tres las eliminatorias a superar.

La escuadra axárquica deberá hacer bueno el triunfo de este domingo, materializado con un cabezazo de Ariza con apenas ocho minutos transcurridos, en su visita a La Victoria. El próximo domingo a partir de las siete de la tarde se medirán torreños y jienenses por un puesto en el cruce definitivo, en el que les esperará el ganador del cruce de Andalucía occidental, según el sorteo del mes pasado en la sede de la Federación Española de Fútbol. Anoche, el Atlético Central derrotó también por la mínima, en Alcalá de Guadaíra, al Ciudad de Lucena (2-1). De esta eliminatoria saldrá el referido rival en el cuadro de la otra mitad de Andalucía.