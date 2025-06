Ferran Torres iba a ser el '9' de España en la Nations League

Ferran Torres es una baja muy sensible en la selección española. El delantero del FC Barcelona se encontraba en un gran momento de forma hasta que tuvo que parar por una apendicitis que le obligó a pasar por el quirófano y perderse las tres últimas jornadas de Liga, incluida la del alirón frente al Espanyol.

Tal y como hace normalmente con los futbolistas lesionados, De la Fuente contactó con Ferran Torres para conocer su estado de salud y animarle ya pensando en la próxima temporada en la que se avecina el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ferran no podía ser convocado al estar aún convaleciente y sin el alta médica. Aunque la operación fue satisfactoria, Ferran debía descansar para recuperarse por completo y no estaba preparado para afrontar todavía unos entrenamientos y partidos de élite. Su baja fue puramente médica, no por precaución.

El valenciano, además, estaba llamado a ser nuevamente un jugador importante en la selección. De la Fuente está muy satisfecho del rendimiento que ha ofrecido como delantero centro y pensaba en él en esta demarcación para el partido ante Francia.

El delantero centro en mejor forma

Ferran Torres ha llegado pletórico, mientras que Morata ofrece más dudas tras su paso por el Galatasaray turco, mientras que Samu Omorodion todavía se contempla más como una opción de futuro que de presente para saltar en el once titular.

Al delantero no solo le avalaba su estado de forma sino también sus registros con la selección. Pese a actuar más de extremo que de ariete, Ferran Torres ha anotado 21 goles en 48 encuentros con la Roja. Ya superó a la figura de Telmo Zarra y está dos tantos de entrar en el Top 10 de la selección con Sergio Ramos y Di Stéfano con 23 tantos.

Álvaro Morata, a su llegada a la concentración de España / RFEF

El máximo goleador de la historia es David Villa con 59. Del actual equipo solo lo supera Morata, aunque con 37 tantos en 84 encuentros.

Ferran Torres ha alcanzado a sus 25 años una madurez futbolística que le permite entender muy bien el juego en cualquier parte de la zona ofensiva. Su puesto natural es en la banda derecha, donde explotó en el Valencia, pero Pep Guardiola y Luis Enrique ya lo situaron de '9' en alguna ocasión, mientras que Hansi Flick se ha decantado por esta posición de forma casi definitiva.

Salto adelante con Flick

De la mano del entrenador alemán ha firmado una temporada espectacular como azulgrana con 19 goles en 45 partidos. Se ha alternado con Robert Lewandowski y, por ejemplo, fue el principal artífice de la conquista de la Copa del Rey con 6 goles de enorme importancia. Anotó un 'hat-trick' ante el Valencia, el gol de la clasificación frente al Atlético de Madrid y el que forzó la prórroga ante el Real Madrid en la final.

Ferran Torres, máximo goleador de la Copa 2024/25 / EFE

Ferran Torres también ha repartido 7 asistencias, 3 de ellas en el partido que decidió la Liga en Montjuïc ante el Real Madrid. Sus buenas actuaciones han hecho olvidar en muchas ocasiones a Robert Lewandowski, de quien reconoció que se fija en cada entrenamiento para ser cada día un mejor delantero centro.

Ahora le tocará ver la Nations League desde casa, otro torneo en el que destacó en 2021 con un doblete frente a Italia en San Siro que permitió la Roja clasificarse para la final. Ferran jugó el partido decisivo tocado por una fisura en un pie ante Francia y no pudo evitar una polémica derrota por 2-1 con un gol de Mbappé en fuera de juego tras un ligero toque de Eric Garcia.

Sin Ferran Torres, De la Fuente puede optar por Morata, pese a no atravesar su mejor momento, o con un falso '9'. En este sentido, Oyarzabal siempre le ha respondido en esta demarcación, fue el autor del tanto de la final de la Eurocopa frente a Inglaterra, mientras que Dani Olmo también puede adaptarse, como ha hecho en el FC Barcelona y en algún partido puntual con la selección.

España se mide el jueves ante Francia en Stuttgart en la segunda semifinal de la Final Four de la UEFA Nations League. La primera semifinal mide el miércoles a la anfitriona Alemania contra Portugal en Múnich, donde también se jugará el domingo 8 de junio la final. El tercer y cuarto puesto se disputa el mismo día en Stuttgart a primera hora de la tarde.