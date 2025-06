Piastri brilla en Barcelona, Alonso puntúa y Verstappen se desquicia

Oscar Piastri ha hecho valer la pole para imponer su ley en el Gran Premio de España, novena prueba de la temporada. El piloto australiano de McLaren ha batido a Lando Norris, ha sumado su quinta victoria del año y se afianza en el liderato del Mundial, distanciando a su compañero. Charles Leclerc ha completado el podio en Barcelona para Ferrari, en un desenlace cruel para el campeón Max Verstappen.

La nueva directiva de la FIA sobre los alerones flexibles no ha mermado el rendimiento de los McLaren, que han firmado un nuevo doblete. Verstappen se resiste a perder el ‘tren’ de este campeonato y este domingo ha ofrecido un recital de pilotaje y estrategia en el Circuit de Barcelona, pero un coche de seguridad a falta de diez vueltas ha echado a perder su planteamiento a tres paradas.

Max, que se ha quedado sin neumáticos disponibles en su garaje, ha acabado desquiciado, peleando con Leclerc y Russell y recibiendo una sanción de 10 segundos que le ha hecho caer a la décima posición final.

Fernando Alonso, décimo en parrilla, lo ha intentado para sumar sus primeros puntos del año en casa, ante una afición absolutamente entregada. Y el castigo a Verstappen le ha permitido lograrlo, en novena plaza. Para Williams y Carlos Sainz la carrera de casa ha sido un suplicio y el madrileño se marcha de vacío (14º).

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Max, letal en la salida

La carrera, siguiendo la tónica del tórrido fin de semana en Montmeló, ha comenzado con altísimas temperaturas, rozando los 30º de ambiente y los 50º en pista. En las gradas, 125.902 aficionados este domingo y un total de 300.286 a lo largo del fin de semana, cifras que superan las de la pasada edición.

Y en parrilla, solo 18 coches, ya que Lance Stroll ha causado baja para la carrera tras resentirse de una lesión en la mano y el japonés Tsunoda, el único con medios, ha arrancado desde el pitlante.

Piastri , intratable, se ha defendido desde la pole, mientras Verstappen le ganaba la partida a Norris por la tercera plaza. Russell, bloqueado por el de McLaren, se ha visto superado por un agresivo Hamilton y poco después también por Leclerc.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

Albon se ha tocado con Hülkenberg en la salida y ha tenido que pasar por box para cambiar el alerón delantero, cayendo a la última posición. Poco después ha sido Sainz el que también ha necesitado un nuevo morro.

En la novena vuelta, desde el muro de Ferrari le han indicado a Hamilton que dejara vía libre a su compañero Leclerc.

Doce vueltas le ha durado la ‘alegría’ a Verstappen, que no ha podido frenar la escalada de Norris. Los dos McLaren comandaban de nuevo, con casi cinco segundos de ventaja para Piastri.

'Excursión' de Alonso

Alonso, que rodaba noveno, se ha salido a la salida de la curva cuatro y ha perdido dos puestos, con Lawson y Bortoleto, para situarse en undécimo cuando quedaban aún dos tercios de carrera sobre su compañero.

Tras cumplir su primera parada, el asturiano se ha beneficiado del abandono de Albon, que ha vuelto a dañar el ala delantera tras un cuerpo a cuerpo con Lawson.

Williams ya esperaba un fin de semana complicado, con Sainz partiendo al fondo de la parrilla tras el desastre en clasificación. Y el domingo ha acabado convirtiéndose en un tormento para los de Grove, que han perdido a Albon mediada la carrera y seguían sufriendo con Carlos.

Al frente, Verstappen ha exprimido al máximo su stint con neumáticos blandos, perseguido por los McLaren y Leclerc, que ya rodaban con medio y le han superado en cuanto el neerlandés ha hecho su parada.

Max ha vuelto a pista ‘volando’, con neumáticos frescos, y ha dado ‘caza’ a Leclerc para recuperar el tercer puesto y situarse a la estela de Norris, con 29 vueltas por delante.

La tercera parada del neerlandés, en la vuelta 48, ha obligado a reaccionar a Piastri y Norris, que han hecho un segundo pit stop para para protegerse del campeón en el tramo final de la carrera.

Sin embargo, un accidente del rookie Kimi Antonelli a falta de diez vueltas ha dado parada gratis a varios pilotos, incluído el trío de cabeza. En el garaje de Verstappen ya no quedaban neumáticos blandos disponibles y Max ha tenido que afrontar el desenlace en Barcelona con goma dura, en clara desventaja.

El coche de seguridad se ha retirado con seis vueltas por delante y los Ferrari y Russell intentando aprovechar la vulnerabilidad de Verstappen. El RB21 ha dado un trallazo tremendo y Leclerc no ha dudado: "Me ha echado fuera, eso es sanción", protestaba Max, desbordado. Tras dos maniobras al límite con Russell ha tenido que dejar pasar al Mercedes para evitar la penalización. Se ha librado por el primer incidente, pero no por el segundo. Diez segundos de castigo que han dejado al de Red Bull décimo al final.

Hulkenberg ha logrado un extraordinario sexto puesto para Sauber y Fernando Alonso, que había cruzado décimo la meta en Montmeló, ha subido al noveno puesto por la sanción a Max y ha sumado sus primeros puntos de la temporada con Aston Martin. Sainz ha terminado si premio, decimocuarto.