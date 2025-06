Pedri: "El Bayern se interesó por mí, pero mi amor por el Barça es incondicional"

Pedri González busca su primera UEFA Nations League con la selección española. Para ello, el primer paso es derrotar a Francia en una semifinal que se espera muy competida este jueves en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Pedri afirmó que "no tuve la oportunidad de estar en la anterior, pero la celebré como uno más en mi casa. Ganar sería una buena guinda, el premio al final de temporada. Ha sido muy buena individualmente y sería lo mejor acabarla así".

En cuanto al Balón de Oro, Pedri aclaró que "no soy un jugador que mire títulos individuales, con Rodri ya miran jugadores de centro del campo y por qué no hacer un buen papel aquí".

Pedri también se reivindicó en el duelo que se apunta entre Lamine y Dembélé y apunto que "estamos ante una semifinal de Nations League, lo más importante es el equipo, me siento orgulloso de que en algunas conversaciones me tengan allí".

Sobre Mbappé recordó que "los grandes jugadores se inventan cosas para hacerte daño. Lo hemos podido frenar bien entre todos, será complicado parar a uno de los mejores jugadores del mundo".

La clave para ganar el partido pasa, en su opinión, "por desplegar el fútbol que nos ha caracterizado, que es el de la posesión, de dominar el partido. Ellos son fuertes y físicos a la contra. Si estamos cómodos con el balón, somos la actual campeona de Europa y sabemos dominar el partido".

Vuelta a Stuttgart

Pedri recordó la lesión que sufrió en Stuttgart en la Eurocopa y que ahora "estoy con confianza, volviendo en un campo que en lo personal no fue fácil para mí, no hay mejor que hacer una buena actuación aquí para cerrar cualquier tipo de dudas".

La noticia más destacada de la rueda de prensa llegó cuando reconoció que en 2020 tuvo la opción de marcharse a la Bundesliga: "El Bayern estaba interesado en mí, pero mi amor por el Barça era incondicional, era difícil irme del club de mis sueños".

En cuanto a su posición en el Barça recordó que su posición preferida es la de cerca del pivote. "Se ha visto donde me he sentido más cómodo en el Barça, con continuidad he desplegado mi fútbol, si toco la pelota más, me siento mejor y es donde puede ayudar más al equipo".