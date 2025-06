Nico Pino, el piloto más joven del Mundial de Resistencia (WEC): "Tener 20 años no es una excusa para no rendir"

Nico Pino (Santiago de Chile, 2004) se encuentra estos días ultimando los detalles de su tercera participación en las 24 Horas de Le Mans. Siendo el piloto más joven de la parrilla del Mundial de Resistencia (WEC) en la clase reina de Hypercar este 2025 a sus 20 años, del 11 al 15 de junio volverá a disputar la más famosa de las pruebas de endurance. Nico conducirá el Porsche 963 del equipo 99 Proton Competition junto a Neel Jani y Nicolás Varrone. "Ser el más joven no es una excusa para no rendir o tener que destacar más, simplemente soy piloto y eso es un hecho. Tengo que seguir trabajando para crecer como todos los demás", afirma el joven piloto chileno.

A los 13 años, Nico salió solo de su Chile natal para perseguir su sueño. "Primero viví en Inglaterra y tras el Brexit y el covid finalmente llegué a Madrid, que es como mi 'campamento base' desde el que me muevo a las competiciones y dónde vivo ahora. Chile no es un país muy de motor, no hay mucha cultura deportiva tampoco, es muy difícil progresar para cualquier joven atleta y en Europa hay más oportunidades para crecer en el 'motorsport'", confiesa el joven piloto. Realmente, su apuesta le valió la pena. Con 20 años, afronta su tercera participación y con 19 firmó el podio más joven de la historia de Le Mans.

"El año pasado corrí con McLaren en el GT3 y no pudimos terminar por un fallo mecánico cuando peleábamos por el podio. Ahora, en la máxima categoría quiero cerrar el círculo. Ahora mismo estamos en la golden era del campeonato de endurance así que va a ser un año especialmente duro, sobre todo compitiendo con un equipo privado en el que, por desgracia, tenemos menos días de entrenamiento. Tengo mucha fe en que iremos fuertes por cómo hemos evolucionado en las carreras de este año", dice el piloto.

Nico Pino, el piloto más joven del Mundial de Resistencia (WEC) / WEC

Temporada intensa

A pesar de su corta edad, Nico es un chico diferente y muy seguro de sí mismo. "No siento presión por demostrar nada. Estoy haciendo un buen trabajo y sé que los resultados van a llegar. He trabajado para estar rodeado de los mejores", asegura. En su día a día, casi no hay espacio para nada más que no sea el entrenamiento. "La vida de deportista no es la de un chico de 20 años normal. No estudio, no salgo con los amigos, mi vida está centrada en viajar con el equipo a todas partes, entrenar y competir. Es mi normalidad, no extraño tener otro tipo de vida porque simplemente no fue mi experiencia desde chico", añade contundente.

En Le Mans, el piloto del Proton Competition prevé buenos resultados. "Ha sido una temporada muy intensa. Tanto en horas de simulador, como en físico para asegurarnos que tenemos la mayor cantidad posible de datos para la carrera y optimizar el tiempo en pista. A pesar de ser una carrera de 24h el tiempo en pista previo es superlimitado no es un circuito que puedas ir a hacer tests o que tengas disponible muchos datos durante el año. Intentamos maximizar todos los puntos preparándome mucho físicamente, en reacción, resistencia etc. Me voy a pasar más de ocho horas conduciendo el día de la carrera", explica. Una táctica, que hasta ahora ha dado sus frutos. "Llevamos tres carreras del WEC y dos en el campeonato de Estados Unidos, en el que corrí las 24h de Daytona e Imsa. En Daytona tuve una curva de aprendizaje muy grande, ya que no conocía el coche y era la primera vez con el equipo, pero para la segunda fecha en Qatar ya estaba mucho más adaptado y conseguimos pelear posiciones más altas. Ha sido una curva de aprendizaje superbuena que me da alas para creer que puedo conseguir buenos resultados", asegura.

Por ahora, Nico quiere "destacar por la performance en el coche" y espera que eso le abra puertas para seguir creciendo. "Me gustaría poder pelear por un podio y ojalá una victoria, aunque sé que es muy difícil entre los 20 coches. Pelear dentro del top 10 es un buen objetivo por la falta de test y horas al volante. Soy el piloto más joven del WEC y eso me da muchas oportunidades de seguir desarrollando mi carrera en otras ramas. Ya sea en monoplazas, en endurance o quién sabe, en la Fórmula 1. Ojalá pueda seguir explorando y llegue más arriba. Pero se irá viendo con el tiempo", zanja.