La Ponfe acaba con el sueño del ascenso del Antequera (2-1)

Fin al sueño del ascenso del Antequera. El equipo blanquiverde no fue capaz de sostener la ventaja mínima que traía del partido de ida jugado hace una semana en El Maulí (1-0) y se despide de esta fase de ascenso tras caer en El Toralín frente a la Ponferradina (2-1), que avanza de ronda y se mete en la final por subir de categoría tras empatar 2-2 en el global de la eliminatoria e imponerse el criterio de que avance el que mejor lo hizo en la fase regular.

La Ponfe tomó la iniciativa del encuentro en busca del tanto que igualase la eliminatoria. En el minuto 16, primer aviso serio. Jero Lario tuvo que sacar un pie en una gran intervención para evitar el gol de Cabanzón. El choque empezó a torcerse pasado el ecuador de la primera parte. El equipo berciano consiguió igualar la eliminatoria gracias a un gol de Cortés. Neutralizaron así los de Javi Rey el gol de la idea de Álex Rubio en El Maulí.

Y antes del descanso se puso aún más cuesta arriba las cosas para los de Javi Medina. A los 35 minutos, Cortés firmaba su doblete y ponía el 2-0 en el partido y volteaba definitivamente la eliminatoria. Obligado ahora el Antequera a marcar para forzar la prórroga. Y no tardó en llegar esa tanto que devolvía la esperanza a la hinchada blanquiverde. Otra ve Álex Rubio, como en el partido de ida, veía puerta para hacer el 2-1 justo al borde del descanso.

El partido avanzó con ese mismo resultado y ya se iba notando la tensión. Cualquier fallo podía desembocar en el gol que decantara la eliminatoria. Y sin que se moviera más el marcador se llegó a la prórroga. Y ahí sí, el Antequera ya estaba obligado a marcar -a empate a goles en el global de la eliminatoria pasaba la Ponferradina-.

Se fue volcando poco a poco el Antequera sobre la portería rival, pero no llegaban esas ocasiones claras. Faltaba un gol para seguir adelante en este play off de ascenso. La Ponfe, cada vez con más espacios, tuvo un par de oportunidades para matar la eliminatoria. Lo intentaron con todo los de Javier Medina hasta el final, pero no llegó el milagro y los antequeranos quedan apeados de la lucha por el ascenso a Segunda.

Resto de eliminatorias

En la otra eliminatoria que se disputó este sábado, el Nástic de Tarragona consiguió clasificarse tras ganar por 0-1 al Real Murcia (1-2 en el global). Para este domingo quedan el Real Sociedad B-Mérida y el Andorra-Ibiza.