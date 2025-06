El Málaga Ciudad Redonda FS se aferra a Carranque para creer en el ascenso

Si fue posible una vez, por qué no volver a pensar en la remontada. En la semifinal del play off de ascenso a Primera División con Alzira, el Málaga Ciudad Redonda FS igualó la eliminatoria en Carranque y luego la sentenció en el Palau d’ Esports. Le toca volver a repetir hazaña, esta vez, en la gran final. El pasado domingo 8 de junio perdió con O Parrulo Ferrol en A Malata por un resultado bastante abultado (4-0), ya que hasta los últimos compases se mantuvo solo un gol por detrás y a la hora de arriesgar e ir a por la victoria no le funcionó la ofensiva de cinco con portero-jugador.

Este viernes 13 de junio, a las 20.00 horas, se vuelve a encomendar al apoyo de su afición en el Pabellón José Luis Pérez Canca para ganar el encuentro y forzar un tercero y definitivo. El triunfo permite mantener intactas las opciones de luchar por estar en la máxima categoría del fútbol sala nacional, mientras que una derrota le otorgaría ese premio a su oponente. Otro duelo de todo o nada en la caldera malagueña de Carranque.

O Parrulo Ferrol

A la formación gallega le queda dar un paso para culminar una temporada brillante. En el Pabellón A Malata, Gerard Casas y sus jugadores cumplieron su competido y salieron vencedores, pero les queda dar la sentencia definitiva al ascenso sabiendo que tiene una oportunidad en Málaga y otra en Ferrol. Ese margen de maniobra puede traducirse en un plan de partido en el que dar la iniciativa a la escuadra malacitana y esperar su momento para asestar el golpe definitivo. Ya lo hizo en el primer envite. Marcó un gol tempranero, lo defendió con mucha entereza y, al final, colocó la sentencia.

Tiene jugadores de calidad y determinación a tener en cuenta como Novoa y Nico Rosa o Gonzalo Santa Cruz en la posición de pívot. Tampoco hay que olvidarse de la experiencia de Rubén Orzáez e Iván Rumbo que volverán a ser importantes a la hora de subir la competitividad en pista. Un duro rival que se sabe fuerte por no haber caído todavía en la temporada con el otro contendiente de la final del play off de ascenso.

El análisis del técnico

Pocos días entre un partido y otro, sin embargo, José Antonio Borrego “Tete” ha trabajado con mucha ilusión con sus jugadores para potenciar las cosas que sí se hicieron bien en Ferrol y corregir los errores cometidos para encontrar, además, ese impulso para ganar en el ánimo de los seguidores que van a ir hasta el Pabellón. “El viernes, Carranque debe ser una fiesta. El más optimista no se hubiera imaginado que íbamos a jugar la final por volver a Primera División aquí en nuestra pista y con nuestra gente.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico somos unos privilegiados por ser los actores principales de la historia de esta temporada. Lo único que queda es disfrutar y ganar para seguir soñando. Es un día muy bonito para todos. Los aficionados son una parte muy importante en el transcurso del partido, porque debemos sentirnos arropados por ellos y deben ser ese sexto jugador que nos dé ese aliento cuando las cosas vayan un poco más torcidas”, concreta el preparador malagueño.