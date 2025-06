Miguel Ángel Jiménez supera los 1.000 torneos disputados

Miguel Ángel Jiménez es uno de los golfistas españoles más carismáticos de la historia, hasta el punto de que figura por méritos propios entre los representantes más destacados de la historia del golf nacional, teniendo en cuenta palmarés, impacto entre la afición y respeto internacional.

El célebre golfista malagueño, que en este espectacular comienzo de principios de este año ha conseguido tres victorias, hasta su decimosexta, en el Champions Tour –el Circuito Senior Americano–, cuenta en su sobresaliente historia deportiva personal con un hito extraordinario, haber disputado más de ¡mil torneos! alrededor del mundo, sin contar las muchas competiciones disputadas a título nacional en nuestro país, como Campeonatos de España…

Jiménez en el Trophy Hassan II Golf Cup de Rabat / JALAL MORCHIDI (EFE)

Veinte años compitiendo fuera de España

Semejante cantidad de torneos repartidos en cuatro grandes circuitos (los dos regulares y los dos seniors en Europa y Estados Unidos), suponen la friolera de ¡20 años compitiendo internacionalmente!, lo que significa 20 años fuera de España, una cifra no registrada hasta ahora tras hacer los elementales cálculos de una semana por torneo.

«Nunca había hecho cálculos de esa manera», confiesa Miguel Ángel Jiménez. «Yo llevaba la cuenta de las temporadas que llevo dando la vuelta al mundo, pero no lo había visto así», admite el churrianero, que califica de increíble haber establecido esta marca porque «cuando empiezas nunca piensas en lograr algo así. He dado muchas vueltas jugando en diferentes Tours y llegar a este punto y mirar hacia atrás con lo que me planteas me parece increíble»·.

Miguel Ángel Jiménez / RFEG

Su carrera deportiva ha sido igualmente increíble, compitiendo con los mejores jugadores de cuatro generaciones diferentes, como recordó en la página web del European Tour: «He jugado con Seve –nuestro mentor–, Gary Player, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger Woods, Phil Mickelson, Colin Montgomerie... con jugadores de generaciones diferentes”. Y todavía sigue competitivo a sus 61 años.

Miguel Ángel Jiménez se convirtió en el segundo golfista de la historia en alcanzar la cifra de 700 torneos jugados en el European Tour, detrás del escocés Sam Torrance, y ahora es el segundo jugador con más torneos disputados, con 723, únicamente por detrás del inglés David Howell, que suma 726 al término de la temporada 2024.

Una manera de vivir y de relacionarse con el golf

Inmerso de lleno en la mitad de su 37ª temporada como profesional, asegura que todo ello le ha pasado «sin parar de dar palos a la pelota alrededor del mundo, porque esto es lo que me gusta. Es una manera de vivir y toda mi vida está relacionada con el golf. Mis hermanos, mis hijos, mi mujer, todos jugamos al golf, y mirando alrededor creo que no hay mejor manera de vivir que dando palos a la pelota».

Compitiendo en los dos circuitos, europeo y estadounidense (regular y senior en cada caso), pero presente en todo el mundo desde que consiguiera la tarjeta en la Escuela de Clasificación de 1988, no es fácil aseverar con exactitud el número de torneos internacionales que ha disputado, porque la validación de algunas competiciones para varios circuitos complica la misión. No obstante, si se puede establecer en todo caso que supera la barrera de los 1.000.

Miguel Ángel Jiménez, celebrando un título como suele, con un puro. / Sanford International

Con 21 títulos del European Tour en su haber, Jiménez batió la plusmarca del ganador más veterano del circuito al imponerse en el Open de España de 2014 con 50 años y 133 días, «pero yo no pienso en récords. Yo lo único que quiero es seguir disfrutando jugando al golf y haciendo birdies, que es lo que me gusta. Cuando vea que mis resultados no avanzan y que no soy competitivo, seguro que dejaré de disfrutar de la competición, pero de momento estoy luchando por los primeros puestos en el Champions Tour y ya veremos lo que me depara el destino».

Pero el éxito no es a costa de nada. En el caso de Miguel Angel Jiménez señala que «lo que más me duele es haberme perdido cosas de mis hijos cuando eran pequeños y yo pasaba muchas semanas compitiendo fuera. Creo que ese ha sido el sacrificio más grande de mi carrera, el esfuerzo mayor que he tenido que soportar por hacer lo que me gusta».

Miguel Ángel Jiménez, en Suiza, hace unos años. / JEAN-CHRISTOPHE BOTT (EFE)

En muchas ocasiones la gente se queda, desde fuera, con los suculentos premios que se ofrecen hoy en día. Pero los premios no se ofrecen: se ganan. «Nada cae del cielo. Sólo cae agua cuando está nublado», señala Jiménez. «Todo es trabajo, sacrificio, y yo llevo 20 años de mis 61 dando palos a la pelota en el extranjero, según las cuentas. Y yo lo llevo bien porque estoy haciendo lo que me gusta, porque esto es una manera de vivir, insisto, y toda mi vida está envuelta alrededor del golf. Vivo de ello y nunca me ha dolido, salvo por no haber disfrutado algo más de mis hijos cuando eran pequeños…».

Veinte años compitiendo fuera de España suponen un enorme bagaje de experiencias con gente diferente, con situaciones muy diversas, de enseñanzas, que Miguel Angel Jiménez sintetiza en «respeto y libertad. Eso es lo más importante que me han enseñado tantos viajes alrededor del mundo. Respeto hacia todos los demás, porque tus pensamientos diferentes a los de otros no suponen que tengas razón. Intercambio de opiniones, pero con respeto al de enfrente. Y la libertad y otros valores que te enseña el golf».

Miguel Ángel Jiménez, en el Open España de Girona el pasado mes de febrero. / JORGE ANDREU (EP)

Miguel Ángel Jiménez, cuya gran carrera profesional alcanzó cotas estelares después de cumplir 40 años en enero de 2004, tiene serios rivales en el Champions Tour, «en el que hay seis-siete jugadores que siempre están luchando por la victoria: Stricker, Els, Choi, Kelly y el alemán Bernhard Langer, que tiene seis años más que yo y no hay quien lo apee de los primeros puestos. Toda la vida ha estado entre los primeros y en el Champions Tour es un record viviente».

Langer es quien más victorias suma (46) en el circuito americano de veteranos y cosechó otras 40 en el DP World Tour (además de dos Masters, que entonces no formaba parte del Circuito Europeo), pero no ha podido superar la plusmarca de Miguel Ángel Jiménez como jugador que más victorias (13) ha logrado en el Circuito a partir de los 40 años.