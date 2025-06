Russell repite pole en Canadá y Alonso arrancará sexto

George Russell conquistó la pole para el Gran Premio de Canadá por segundo año consecutivo y este domingo (20:00 h) abrirá una carrera que, visto lo visto en los ensayos libres y clasificación, promete emociones fuertes y máxima igualdad. El campeón Max Verstappen y el líder del Mundial Oscar Piastri escoltarán al Mercedes en una salida de alta tensión.

Cara y cruz para los pilotos españoles. Mientras Fernando Alonso saldó su actuación con nota y partirá sexto en parrilla, Carlos Sainz tuvo muy mala suerte y se vio perjudicado primero por una bandera roja provocada por su compañero Albon y después por un bloqueo de Hadjar, que arruinó su vuelta lanzada y le dejó fuera en primera ronda.

Q1: Sainz, desafortunado

Después de un viernes que dejó muchas dudas en cuanto a rendimiento de los equipos y también de los compuestos blando y medio de Pirelli, la tercera sesión de ensayos libres, este sábado, tampoco fue demasiado clarificadora, liderada por Lando Norris, aunque con diferencias mínimas entre los McLaren y sus directos rivales, Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Russell empezó al ataque en clasificación, marcando la primera referencia con blandos en Q1 (1.12.574), seguido de su compañero Antonelli y Norris. El líder del Mundial Oscar Piastri, que por la mañana ‘besó’ el ‘muro de los campeones’, arrancó la tanda vespertina con máxima concentración y mejores cronos.

Alonso, en su primer intento con medios se encaramó a la primera posición (1.12.239) y casi justo al mismo tiempo el Williams de Alex Albon perdió el capó motor, que salió volando, sembrando la pista de restos de fibra y provocando una bandera roja especialmente inoportuna para los pilotos que, como el propio Albon o Carlos Sainz, no habían completado aún una vuelta buena de clasificación.

La sesión se reanudó con 5:30 minutos de margen y mejores condiciones de pista. Alonso arrancó con el mismo neumático medio usado, decidido a apuntalar el pase a la siguiente ronda y reservarse un juego en su garaje. Los McLaren, con blandos nuevos, iniciaron su particular recital, con Lando rodando en 1.11.8, una décima por delante de su compañero.

Sainz, con tráfico en su última vuelta, obstaculizado por Hadjar y apurando al límite, por la tierra, no tuvo recompensa y cayó eliminado a las primeras de cambio, complicándose un fin de semana que prometía mucho. La probable penalización al francés no evitó el desastre de Carlos. Albon, por su parte, si consiguió su objetivo. Bortoleto, Stroll, Lawson y Gasly no pasaron el corte. Franco Colapinto cumplió su misión superando la primera criba con Alpine

Q2: Alonso, lanzado

Verstappen abrió el fuego en Q2 por delate de los McLaren, afinando poco a poco su sintonía con un Red Bull que a diferencia de los coches ‘papaya’ no incorpora actualizaciones este fin de semana.

El campeón neerlandés (1.11.638) comandó los compases iniciales con goma media y en la misma décima que sus dos rivales. Leclerc se unió al grupo de cabeza, mejorando por solo 12 milésimas el tiempo de Max. Y luego fue Russell el que se exhibió: 1.11.570.

A Alonso no le quedaba otra que salir con blandos si quería conservar los medios para una hipotética Q3. El asturiano, en su última tentativa, subió a la sexta plaza y completó su estrategia con premio. Cayeron Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg, Bearman y Ocon.

Q3: La pole

El asalto a la décima pole de la temporada comenzó con muchas incógnitas por la elección del neumático para la vuelta decisiva. El primer ensayo con goma blanda -solo los Mercedes optaron por nuevos-, lo lideró el campeón Max Verstappen (1.11.248). solo 25 milésimas por delante del líder del Mundial Oscar Piastri y con Leclerc ya a cuatro décimas. Alonso, que durante todo el fin de semana ha 'volado' en el primer sector del Gilles Villeneuve, volvió a exprimir el AMR25 para situarse séptimo, a medio segundo de cabeza.

El segundo intento, el definitivo, fue 'a cuchillo' , con todos los favoritos inmersos en una batalla de difícil pronóstico. Fernando, sin sorpresas, salió a pista con neumático medio nuevo. El asturiano se batió en pista con Hamilton y salió perdiendo ante el Ferrari, pero el error de Leclerc le despejaba el terreno para acabar lo más arriba posible en parrilla.

Verstappen replicó una fortísima vuelta de Piastri, pero la pole fue para Russell, que cerró con un tiempo de 1.10.899, repitiendo la primera posición de parrilla lograda hace un año en este mismo escenario. Alonso, sexto, tenía motivos para sonreir, casi tantos como el inglés de Mercedes.