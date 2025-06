Alejandro Davidovich se retira de Queen's y no jugará contra Alcaraz

El tenista malagueño Alejandro Davidovich Fokina se ha retirado este martes por enfermedad del torneo de Queen's, de categoría ATP 500 que se disputa en superficie de hierba, antes de comparecer en el debut que le enfrentaba a Carlos Alcaraz a partir de las 17.00 horas.

Davidovich, que llegaba al torneo londinense tan sólo unos días después de haberse casado con la diseñadora de moda Paloma Amatiste, se encuentra enfermo y decidió por la mañana no participar en el torneo tras probarse en un entrenamiento y no verse en óptimas condiciones para jugar. Al enlace matrimonial también estaba invitado Alcaraz, pero no pudo acudir por su compromiso con el torneo de Queen's

Así, en su lugar entra al cuadro final el australiano Adam Walton, diestro australiano número 86 del mundo que perdió en la segunda ronda de la fase previa, que jugará con Carlos Alcaraz. El murciano se enteró tras el entrenamiento del cambio de rival y aprovechó que se había ejercitado junto al australiano Jordan Thompson para preguntarle algún detalle sobre Walton.

El malagueño Davidovich, que en su día fue campeón de Wimbledon en categoría junior, llegaba a esta gira de hierba con la idea de meterse entre los veinte primeros del ránking. En estos momentos estaba a 385 puntos de la vigésima plaza. En Queen's, Davidovich no defiende nada, ya que cayó en la primera ronda del año pasado contra el chileno Alejandro Tabilo, mientras que no pudo participar en Wimbledon por lesión.