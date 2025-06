"Desde chiquitito": el Auckland City se gana el corazón de un pueblo de Sevilla

El Auckland City es el club más humilde de este Mundial de Clubes, a pesar de eso, consiguió resistir todo un primer tiempo ante el Benfica, pero terminó recibiendo seis goles en la segunda parte. Los neozelandeses ocupan el puesto 5.074 del ranking mundial de Opta, una posición que lo asemeja a equipos de la División de Honor de Andalucía, la 6ª división española.

A pesar de estar muy lejos del nivel de los demás equipos (16 goles recibidos en dos encuentros), los oceánicos se están ganando la estima de los aficionados que están siguiendo el torneo e incluso en España hay equipos que quieren hermanarse con ellos.

Es el caso del Castilleja, equipo sevillano que está dos puestos por encima del Auckland City. Los jugadores del equipo se reunieron el pasado viernes para seguir el duelo entre los neozelandeses y Benfica.

"Come on Auckland City, from Castilleja In Spain", señalaba el mensaje que subieron los andaluces a sus redes sociales antes del encuentro. Incluso alguno de los presentes afirmó en ElDesmarque que "Yo del Auckland City desde chiquitito ya".

Y es que a pesar de la distancia y a pesar de que el Auckland está jugando el prestigioso Mundial de Clubes en Estados Unidos ante rivales como Bayern de Múnich, Boca Juniors y Benfica, solo dos puestos separan a ambos equipos en el ranking mundial de Opta. Los neozelandeses son un equipo semiprofesional y muchos de sus jugadores tienen trabajos fuera del fútbol. Sin embargo, sus grandes actuaciones en la Champions de Oceanía les ha hecho merecedores de estar compitiendo con los mejores y esto ha calado en Castillejos.

Con solo dos encuentros jugados, el Auckland City ya está eliminado. Arrancó el torneo ante el Bayern y cayó por un contundente 10-0 y posteriormente encajó seis ante el Benfica. Dos resultados duros que no cambian la felicidad de los jugadores por poder jugar este tipo de paridos.

Los oceánicos se despedirán del Mundial de Clubes el siguiente martes 24 de junio y lo harán ante otro histórico como Boca Juniors en el Geodis Park de Nashville. Un bonito final para una bonita historia que tiene a sus máximos seguidores en una localidad sevillana.