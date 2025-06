Mensaje de Güler al Madrid: "Si no juego, pienso sobre todo"

El Real Madrid se juega mucho más que tres puntos ante Pachuca. Tras el decepcionante empate en el debut frente a Al Hilal (1-1), los de Xabi Alonso llegan al segundo partido del Grupo H del Mundial de Clubes con la obligación de ganar para no meterse en líos. En la previa, Arda Güler y Aurélien Tchouameni analizaron el momento del equipo y valoraron la llegada del nuevo técnico.

El primero en hablar fue Arda Güler, que se mostró ilusionado con el cambio en el banquillo y reconoció que empieza a sentirse con más peso dentro del grupo. “Me siento más importante porque habla conmigo siempre, en el primer partido jugué 45 minutos, así que todo parece mejor”, confesó el turco, que ve un encaje mucho más claro en el sistema de Xabi: “Me siento bien con él porque le gusta controlar el tiempo, quiere más pases cortos y me ve como centrocampista, y eso es mejor para mí”.

Güler insiste en que está centrado en rendir en el Madrid, pero fue muy sincero sobre su futuro: “Por ahora no he pensado marcharme, pero por supuesto si no juego pienso sobre todo. Por ahora estoy totalmente centrado en el Real Madrid”. Un mensaje directo que deja claro que no se conformará con un papel secundario.

El centrocampista turco del Real Madrid Arda Guler (i) lucha con José Carmona, del Sevilla FC, en el partido de la jornada 37 de LaLiga que Sevilla FC y Real Madrid disputan este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/Raúl Caro. (Sevilla) (Real Madrid) / Raúl Caro / EFE

Sobre su rol en el equipo, lo tiene claro: “No he hablado sobre eso, pero voy a intentar jugar”. Su objetivo esta temporada no cambia: “Jugar lo máximo posible y ganar todos los trofeos”.

Tampoco quiso subestimar a Pachuca, el rival de este domingo: “Es un buen equipo, si están aquí es porque son un buen equipo, pero vamos a intentar ganar y estamos preparados”. Y sobre el primer encuentro del torneo, trató de quedarse con lo positivo: “En la segunda parte lo hicimos mejor. Las nuevas cosas llevan su tiempo, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”.

"Fue difícil ver la final de Champions desde casa"

Después fue el turno de Aurélien Tchouameni, que también abordó los cambios tácticos que supone la llegada de Xabi Alonso. El francés dejó claro que está dispuesto a adaptarse: “Estoy aquí para ayudar al equipo. Si el míster me pide que juegue en la defensa no le puedo decir que no. Prefiero hacerlo en el centro, pero vamos a ver en los próximos partidos”.

Sobre lo que le exige el técnico en el mediocampo, el francés bromeó pero fue directo: “No puedo decirte (risas). Mucha intensidad con y sin balón, ayudar al equipo para la salida, presionar ahora también, tocar el balón y crear ocasiones. De todo”.

Tchouameni, contra R. Sociedad / Efe

Cuestionado por si el equipo necesita un centrocampista más creativo, Tchouameni salió por la tangente con ironía: “¿Qué piensas tú?”. Y tras la respuesta del periodista, zanjó: “Entonces tienes que preguntarle al presidente o al míster. Ese no es mi trabajo. Yo tengo que jugar en el centro del campo y darlo todo por el equipo”.

Finalmente, el francés expresó la motivación del vestuario tras la última decepción europea: “Es difícil porque hemos mirado el final de la Champions en casa y fue muy duro. Tenemos muchas ganas de ganar este trofeo, porque conocemos la exigencia de este club y tenemos que ganar títulos”.