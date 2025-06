Cuarto triunfo en 2025 en el Champions Tour del malagueño Miguel Ángel Jiménez

No hay palabras para narrar las andanzas de Miguel Ángel Jiménez en este 2025. Su repuntar deportivo se podría explicar en base a su indudable talento o a su amor infinito por este deporte y por la competición, pero aun así es complicado encontrar sentido a una temporada con cuatro triunfos y una montaña de Top 10.

Primer semestre de 2025 triunfal

Su cuarta victoria en esta primera mitad del curso en el Champions Tour se ha producido esta madrugada en el Kaulig Companies Championship, torneo disputado en Firestone Country Club, Ohio. Allí, el churrianero ha sacado su mejor repertorio en green en el momento adecuado. En el momento en el que las muñecas tiemblan.

Situémonos. Jiménez era colíder al inicio de la cuarta y última jornada gracias a unas vueltas solventes de 70, 66 y 66 golpes. La ronda final se perfilaba como un bonito sprint con varios jugadores de peso implicados. Uno de ellos, Steven Alker. El australiano llegó a verse ganador con su birdie al 16, pero Jiménez devolvió las tablas a la pizarra con sendos aciertos al 17 y 18. En este último hoyo metió un putt sensacional de unos cuatro metros para alargar el torneo.

Triunfo en el play off del Kaulig Companies Championship

En el play off, tras un primer hoyo extra saldado con sendos pares, el golfista malagueño embocó un putt ganador de unos cinco metros para reafirmar que su fama de killer no ha sido regalada. Si quieres ganar un desempate, no te lo juegues con Miguel Ángel Jiménez, tienes todas las de perder.

El costasoleño embocó, levantó la mirada y se guardó el putter como si de una espada dartañanesca se tratase. Objetivo cumplido… otra vez. Miguel Ángel Jiménez es genio, figura y leyenda del golf mundial.

Jiménez supera su mejor año en el circuito

Con este triunfo, Miguel Ángel Jiménez ya ha mejorado su mejor curso en el Champions Tour… y estamos sólo en junio. En estos meses, no sólo lleva cuatro victorias, sino que acumula once Top 25 en doce participaciones.

Cabe recordar que Miguel Ángel Jiménez no ganaba en el principal circuito senior a nivel mundial desde que lo hiciese en agosto de 2022, cuando se adjudicó el Boeing Classic. Ese mismo año ganó el Mitsubishi Electric Championship y el Cologuard Classic. Desde entonces había sumado una decena larga de Top 10, pero se le estaba escapando el triunfo hasta que en la segunda semana de febrero de este año se impuso en el Trophy Hassan II.

Con este triunfo, además, el malagueño se afianza aún más en el liderato de la Charles Schwab Cup Money, orden de mérito del Champions Tour.