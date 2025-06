¡España 'seca' el potente ataque francés y se mete en la gran final del Eurobasket!

España se clasificó para la gran final del Eurobasket femenino en Atenas después de doblegar a Francia, la actual subcampeona olímpica, en un duelo que dominó Francia en la primera mitad, pero España, con una gran defensa tras el descanso, anuló el ataque galo para acabar imponiéndose por 64-65 con una inspirada Awa Fam (21). El rival por el oro saldrá del duelo entre Italia y Bélgica.

El duelo empezó a todo ritmo, con ambos equipos buscando anotaciones rápidas, con España manteniendo a raya a las francesas, que partían como claras favoritas como subcampeonas olímpicas y con mucha más experiencia que las chicas de Miguel Méndez.

Francia cogía el control del marcador con acierto exterior con Ayayi (9) aunque España no le perdía la cara a las galas con una activa Araújo y Fam que daban las primeras ventajas a las españolas (13-16). Buena puesta en escena del equipo español que mantenía a raya a las francesas después del primer cuarto (18-18).

Francia puso una marcha más y con el tiro exterior lograban abrir hueco en el arranque del segundo cuarto (25-20) ante una España con problemas para anotar. Las francesas se cargaban pronto con cuatro faltas con una defensa realmente agresiva que le costaba romper a las de Méndez, y el técnico español debía parar el duelo con el control del juego de las galas, con robos y canastas fáciles (29-23).

Fam fue una de las destacadas por España en la primera mitad / FIBA

Problemas en ataque para España

España seguía con problemas en su ataque y Francia se sentía muy cómoda para abrir la máxima (32-23). La intensidad francesa en defensa estaba resultando clave, y con sus rápidas acciones ofensivas y con segundas oportunidades en el rebote ofensivo, tenían el partido bajo control al descanso (38-31). Francia llegaba claramente por delante, un equipo muy rocoso, pero la mejor noticia es que las de Méndez seguían en el duelo con toda una segunda mitad por delante.

En la renudación , Francia no cedía ni un milímetro, con la misma intensidad en el juego ante una España que no conseguía frenar el ritmo de las galas, mucho más alto en defensa y también en ataque para irse peligrosamente de 10 (43-33). El técnico francés movía constantemente el banquillo para mantener esa intensidad a la que no llegaba España que aún así trataba de aferrarse a duelo (44-38).

Alba Torrens, en una acción del duelo ante Francia / FIBA

Las francesas no estaban del todo inspiradas en ataque-solo ocho puntos en el cuarto-, cosa que permitía a las de Méndez darle a vuelta al marcador con una gran defensa, sin duda la mejor noticia en un tercer cuarto que favorecía a las españolas y que lograban irse al final del cuarto por delante (46-49) a la espera de los 10 miutos finales.

En el cuarto final, España empezó a creerse la victoria, aunque todavía quedaban muchos minutos (50-55). Francia no encontraba puntos fáciles con la defensa española que punteaba todos los tiros galos pero no iban a claudicar fácilmente (54-55). Una inspirada Fam y un triple de Buenavida mantenía a España delante a 2:39 del final (56-61).

Un final apoteósico

Francia no se dio por vencida y lograba revertir el resultado con un triple de Bernies (62-61) aunque Mariona Ortiz respondía rápido (62-63) y en la siguiente acción, Francia llevaba a Alba Torrens a los tiros libres que convertía (62-65).

Mariona Ortíz celebra una canasta en los instantes finales que ayudó al triunfo de España / FIBA

Las de Méndez defendieron bien el ataque final francés, y forzaron dos tiros libres a las galas con 2.4 segundos. Anotaba el primer tiro libre Bernies y tras fallar el segundo, lograban el rebote y forzar dos tiros libres, pero fallaba Rupert el segundo para empatar el encuentro y España se llevaba la semifinal y el billete para la gran final del Eurobasket.