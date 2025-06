La impensada alianza de Madrid, Barça y Atlético en Rayados: Sergio Ramos, Canales, Domènec Torrent y Óliver Torres

El fútbol da muchas vueltas, tantas como el balón, por eso es importante la máxima de: "Lo que pasa en el campo, se queda en el campo". En ocasiones se producen extraños compañeros de viaje. Lo sabe bien Sergio Ramos, que compartió vestuario con Messi y Neymar en el PSG. Ahora, el exjugador del Real Madrid es el capitán de un vestuario que comparte, entre otros, con Óliver Torres, uno de los mayores talentos que salió de la cantera del Atlético en su día; o Sergio Canales, quien fuera su compañero en la selección. Un bético que que se compagina con el exsevillista Lucas Ocampos.

'Dome', mano derecha de Guardiola

En definitiva, un núcleo competitivo que ha hecho una buena fase de grupos tras vencer a Urawa Reds y empatar contra River e Inter. Al frente de esta aventura esta entente está Domènec Torrent, quien fue mano derecha de Guardiola durante una década. Esa condición se lleva toda la vida. En más de una ocasión ha reivindicado con orgullo haber sido "el auxiliar de Pep".

Pep Guardiola y Domènec Torrent, durante su etapa en el Bayern. / ANDREAS GEBERT / EFE

'Dome' y Guardiola hicieron tándem por primera vez en Tercera División, cuando el de Sampedor asumió las riendas del filial azulgrana, que esta temporada volverá a disputar sus partidos en el cuarto nivel. Lo primero que hizo fue ser en analista de los rivales de un equipo que acabó imponiendo su superioridad en una cataegoría que le era impropia. Consiguieron el título y esto acabaría siendo el trampolín para el primer equipo. Después, este prolífico tándem conseguiría, entre otros, el histórico sextete.

La asociación se mantendría en el Bayern y el primer año de Guardiola en el Manchester City, hasta que Torrent decide emprender su aventura en solitario. Lo hizo, primero, dentro del mismo City Group, en el New York City, con el que logró el récord de puntos de la franquicia. "Aunque he disfrutado de unos maravillosos 11 años trabajando junto a mi compañero y amigo Pep Guardiola, siempre ha sido mi ambición dirigir un equipo y no he podido tener una mejor oportunidad que en este club de fútbol", afirmó en su presentación. Desde entonces, Flamengo, Galatasaray y San Luis hasta llegar a Monterrey hace apenas unas semanas.

Un Dortmund más allá de las turbulencias

El técnico catalán se ha encontrado un núcleo pluriscisciplinar, que combina jóvenes talentos con veteranos como los citados y que es altamente competitivo en el 4-2-3-1 que le planteará a un Borussia Dortmund que ha vivido una mala temporada. La salida de Edin Terzic no fue bien suplida por Nuri Sahin y Niko Kovac, un ex del Bayern, acabó asumiendo las riendas del club en enero. A partir de ahí, la competitividad ha mejorado, pero el conjunto germano sigue estando lejos de las prestaciones del que jugó la final con el Real Madrid hace dos años.

German Berterame y Sergio Ramos celebran la clasificación de Rayados de Monterrey. / JAE HONG / AP

Por su parte, Rayados tiene un capitánn como Sergio Ramos que es sinónimo de resiliencia. Después de un regreso al peor Sevilla que se recuerda que no fue el esperado, el central, tentado por Arabia, decidió enrolarse en la Liga MX. Una competición que también ofrece muy buenas condiciones, de ahí el convencimiento de Canales, Óliver Torres o Lucas Ocampos. Con 39 años, Ramos anotó un tanto que sería decisivo ante el Inter y todavía demuestra ser un zaguero fiable, al que, sin embargo, las moelestias físicas le han frenado en los últimos meses.

La paz se ha instaurado con Torrent, que sustituyó a un turbulento Martin Demichelis que perdió el control de vestuario. Mantuvo un enfrentamiento abierto con Canales, que en medio de una discusión golpeó una puerta. El acto le obligó a recibir puntos de sutura. La situación con la que el equipo de Monterrey es mucho más favorable ahora. Los jugadores como Óliver Torres, excanterano del Atlético, han ganado en confianza.

"Creo que vamos a competir con el que sea. Vamos a dar nuestra mejor versión y será muy difícil que nos ganen. Que la afición tenga en cuenta que lo vamos a dar todo”, aseguró el mediocampista en la previa a un encuentro donde una entente imprevista intentará avanzar para citarse con el ganador del Real Madrid - Juventus en cuartos. Un duelo que, de resultar vencedores los blancos, provocaría el enésimo reencuentro del Mundial de Clubes.