Francisco Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros

El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros ha sido presentado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este miércoles. El elegido es el gallego Francisco Soto, un abogado, socio del despacho Garrigues, y delegado de los árbitros en Vigo. El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, deja una carrera de más de veinte años como abogado, hasta llegar a ser socio en el despacho de abogados Garrigues. Soto es licenciado en Derecho y especialista en asesoramiento tributario de empresas (entre ellas, algunas cotizadas en el BME), lo que le ha llevado a asesorar a empresas y deportistas sobre cuestiones relacionadas con su especialización.

Socio del despacho de Garrigues

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), hasta la fecha ha sido profesor en el doble grado de Derecho + ADE en la Universidad de Vigo. Además, ha sido profesor y docente en instituciones como el IESIDE y distintos másteres de fiscalidad, tributación y dirección financiera. Además, ha ejercido como ponente habitual en diferentes cursos y charlas de derecho tributario: Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Cámara de Comercio, Colegio de Economistas, Colegio de Gestores Administrativos, Círculo de Empresarios, Confederación de Empresarios de Galicia, Asociaciones Empresariales…

Compaginando su actividad profesional, Fran Soto desarrolló su vocación arbitral como colegiado de fútbol entre 2002 y 2015 en Tercera Autonómica, Segunda Autonómica, Primera Autonómica, Preferente (8 temporadas), como asistente en 2ª B, y en fútbol base. Esa pasión por el arbitraje le llevó a desempeñar el puesto de vocal en la Junta de Gobierno del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol y asumir el puesto de delegado en el mismo Comité en 2015 y posteriormente desde 2020 hasta asumir su nuevo cargo como Presidente del CTA de la RFEF.

El acto contó con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y del secretario de la RFEF, Álvaro de Miguel. Louzán dio la bienvenida a Soto, del que dijo "asume este reto, que no es menor. Le deseo toda la suerte y la verdad es que su llegada ha sido trabajada por los responsables a los que hemos encargado esta tarea. Han visto su capacidad de gestión, su liderazgo y su facilidad para hacer equipo. Yo lo conozco porque es gallego, pero no he tenido que ver nada en la decisión porque ha sido propuesto por las personas que tenían asignada esa tarea. Es una referencia como profesional de la abogacía, pero que ahora asume este nuevo reto y le deseamos toda la suerte".

Soto arrancó admitiendo que "es muy importante dar este paso desde el mundo de la abogacía al del fútbol. Agradezco a la Federación la confianza en mí y especialmente a Álvaro (secretario), su respaldo. Y quiero poner en valor el trabajo de los que se han ido del Comité. Soy un apasionado del fútbol y del arbitraje y cuando me plantearon esta posibilidad no tuve duda. Todo lo que he aprendido en estos 22 años de abogacía me ayudará en mi nuevo rol. Creo que es mi momento. El equipo arbitral es de lo mejor que hay a nivel mundial y lo digo con convicción porque así lo creo. El nivel del arbitraje español es brutal, pero el mundo está cambiando y tenemos que aprovechar las nuevas herramientas y aplicarlas al mundo del arbitraje. Hay que iniciar una nueva etapa con nuevas ideas. Vamos a empezar de cero, vamos a construir y vamos a poner en valor el mundo arbitral. Espero que en el corto plazo la figura del árbitro sea considerada por los actores del fútbol".

Nueva estructura del CTA

Confirmó que habrá una profunda renovación de la estructura del nuevo CTA, aunque apuntó que "no puedo montar un equipo si no estaba aún presentado. De aquí a diez o quince días comunicaremos el equipo que me va a ayudar a tratar de llevar el arbitraje español lo más alto posible a nivel mundial". Posteriormente, habló de la nueva estructura: "Sobre la estructura que existía con la junta directiva puedo confirmar que se va a sustituir por una estructura más funcional. Junto al presidente habrá un responsable de relaciones institucionales y portavocía, que será un ex árbitro, habrá un director técnico que tendrá la responsabilidad de formación y toda la parte técnico con un equipo, va a haber un responsable de VAR, habrá un responsable de Inteligencia Artificial con su uso sin perjuicio de las personas, que van a seguir decidiendo. La IA viene a ayudar no a reemplazar. Habrá una persona de fútbol femenino. Y un responsable de fútbol sala y fútbol playa. A grandes rasgos eso es lo que se va a conformar. Cuando termine esta rueda de prensa iniciaré los contactos con las personas que creo que pueden asumir estos roles. Habrá mucho diálogo para que el colectivo tenga todas las necesidades cubiertas".

Y por último, habló de sus principios y de la independencia del CTA: "Para mí es fundamental la independencia porque vamos a tomar nuestras propias decisiones. También se va a crear una comisión para la unificación de criterios donde habrá ex técnicos y ex jugadores, sin voto pero con voz para que nos ayuden a actuar de forma consensuada. Y siempre que hablo de los árbitros pido empatía. Tenemos que ayudar a los chicos y chicas que comienzan con 12, 13 o 14 años esta carrera. Vamos a apoyarles y a ayudarles. Las ventanas están abiertas, los despachos están a disposición del fútbol y queremos remar todos en la misma dirección por el bien del fútbol y de la sociedad. Hagamos que el fútbol sea un sitio de divertimento y colaboración de los actores. Esas son mis líneas maestras y mis principios son la meritocracia, independencia, transparencia, objetividad y uniformidad de criterios".

Preguntado por los vídeos del Real Madrid en su canal oficial cargando contra los árbitros afirmó lo siguiente: "Hay que poner el contador a cero. No hay que entrar en temas que no aportan nada. Vamos a construir y dejar atrás todas estas controversias del pasado y estoy seguro que el futuro va a ser mejor para todos".