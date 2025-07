Topuria y sus combates de UFC: ¿es violencia gratuita o un noble deporte de contacto?

Edu García, director del programa 'Radioestadio', de Onda Cero, no informó el pasado fin de semana sobre la pelea que Ilia Topuria ganó en Las Vegas. Ni un comentario. Cuestión de valores, de conciencia, dice. “Para mí no es deporte. Solo veo violencia gratuita”, explica a este diario.

Hace meses se hizo viral un alegato suyo en antena en contra de las artes marciales mixtas en versión UFC (Ultimate Fighting Championship). "Me salió casi sin querer". Hoy se ratifica en su postura contraria a cualquier difusión. “Los periodistas tenemos una responsabilidad social. Creo que es una disciplina a la que hay que ponerle coto. Habría que preguntarse por qué alguien dejaría a su chaval ver un espectáculo en que se juntan a dos tíos para golpearse hasta reventarse la cara. Yo no lo entiendo y no lo comparto. No le veo nobleza ni sustancia”, concreta de forma gráfica.

Por aquel alegato le cayeron chuzos de punta. También comentarios a favor, pero las críticas suelen ser más ruidosas. Lo ha constatado Antoni Daimiel, periodista especializado en baloncesto de Movistar+, que publicó un tuit en que cuestionó que en un informativo de mediodía se emitieran las crudas imágenes de Topuria propinando dos golpes de remate a su oponente, ya tendido y casi inconsciente.

“He visto en un canal en abierto, a las 14.59 h, a Topuria machacando la cara de su rival a puñetazos contra el suelo, con sangre salpicando”, escribió. Lo acompañó de dos capturas sobre lo que dice la ley general de la comunicación audiovisual respecto a la protección del menor. Las reacciones se precipitaron en cascada. “Ya voy con el paraguas abierto”, ríe al ser preguntado por el comentario.

"Habría que preguntarse por qué alguien dejaría a su chaval ver un espectáculo en que se juntan a dos tíos para golpearse hasta reventarse la cara. Yo no lo entiendo y no lo comparto" Edu García — Director de 'Radioestadio' de Onda Cero

Intervienen aquí dos debates distintos, fusionados de alguna forma por los dos golpes de gracia del luchador hispano-georgiano. Por un lado, la naturaleza del espectáculo y su nivel de violencia; por otro, los horarios adecuados y la conveniencia de acordonar su retransmisión. “Está prohibida la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores”, dicta el texto oficial que enseñó el periodista y que contiene el concepto de “violencia gratuita”.

Daimiel prefiere centrarse en el segundo aspecto, el comunicativo, pero le resulta inevitable adentrarse en la esencia de la UFC. “Estaba viendo el informativo con mi hijo de 6 años y me pilló por sorpresa que en los titulares de deportes aparecieran esas imágenes llenas de sangre. No creo que sea lo más adecuado para un niño. Se debería cumplir la ley respecto a los horarios protegidos. En otra cadena el tratamiento fue distinto, menos explícito, y para mi, más adecuado. Sé que se consume básicamente en redes, pero habrá que tapar algún agujero”, expone.

Un fenómeno que da audiencia

La realidad es que Topuria se ha convertido en un fenómeno social en España que los medios, en general, han abrazado. El 'Marca' y el 'As' le entregaron su portada del lunes, conscientes como muchos otros de que los contenidos digitales con el nombre del hispano-georgiano obtienen un volumen de visitas difícil de resistir. Algunos personajes famosos le acompañan en sus peleas y otros vitorean sus éxitos en redes sociales. Pedro Sánchez llegó a recibirle en audiencia. "No me gusta y no lo veo. Entiendo que son modas en la sociedad que tenemos hoy en día. Me parece un producto de consumo rápido, que encaja bien en el formato de 'highlights'", valora Daimiel.

Albert Fernández fue el primer narrador en España de UFC a través de Gol TV en 2017 y no entiende por qué se colaron las imágenes de marras en un informativo de tarde. “Desde que empecé, ha estado regulado para que los combates no sea vean hasta las 22 horas. No sé qué pasó. Los menores no pueden tener acceso a las cosas que no son para ellos en abierto”. No obstante, es un firme defensor de la nobleza de las artes marciales mixtas. “La UFC arrastra una mala fama que ahora ya está cambiando”, tercia.

Entiende el narrador el impacto que han generado los dos golpes secos en el rostro del rival tendido en la lona, pero trata de poner perspectiva y conocimiento. “No hay violencia gratuita. Es un deporte de contacto más, con sus propias reglas, menos peligroso que el boxeo, que cuenta con más defensores. Te lo puede decir cualquier médico. ¿Cuántos golpes recibe un boxeador en un combate a 12 asaltos? Y ojo, yo soy un amante del boxeo, ¿eh?".

"En UFC el árbitro no para aunque un luchador esté en el suelo si no se rinde o ve que está noqueado. Solo está en el suelo, podría levantarse y seguir, y Topuria hizo lo que tenía que hacer, que es acabar la faena" Albert Fernández — Primer comentarista en España de artes marciales mixtas

Y añade: "En la UFC puede que una pelea acabe sin que un luchador reciba un solo golpe si su rival lo asfixia por detrás y se rinde. Lo que pasa es que hace falta el elemento de la rendición. El boxeo tiene la cuenta de protección a 10 del árbitro cuando un púgil está en la lona. Aquí el árbitro no para aunque un luchador esté en el suelo si no se rinde o ve que está noqueado. Solo está en el suelo, podría levantarse y seguir, y Topuria hizo lo que tenía que hacer, que es acabar la faena".

El peligro de la imitación

Para Edu García, que se percibe en minoría en la crítica pública al espectáculo, lo peor es la promoción de la violencia. "Me parece que arrastra un público joven que es muy fácil de influir. Admiran a Topuria y y lo imitan. Encima, es un espectáculo que exhibe a luchadores musculados, con grandes casas, grandes coches, rodeados de lujo y mujeres guapas y lo aceptan como sinónimo de éxito. Y me parece muy peligroso, porque en esencia esto consiste en que cuanta más sangre extraes de tu rival, más héroe eres". Algo similar dijo en la Cope el tertualiano Gonzaló Miró: "Me resulta tremendamente violento y lo veo reñido con los valores que yo creo que tiene que transmitir el deporte".

Fernández no puede discrepar más alto. Habla de la camadería entre los luchadores, de atletas muy preparados y desdeña el efecto supuestamente nocivo entre los jóvenes. "Todo es muy relativo. ¿Que se pone de moda y algunos jóvenes pueden imitar a sus ídolos? Sí, eso ha pasado toda la vida. Cuando mi padre era joven, los chavales querían ser Muhammad Alí. Cuando hay un gran ídolo, eso sucede. Ya pasó con Conor McGregor y Topuria ahora es el mejor del mundo de un deporte global. Es inevitable".

Y concluye: "Conviene explicar que este es un deporte de contacto, que se entrena en gimnasio y que se hace de la forma más controlada posible. Y quiero subrayar que nunca ha causado una muerte. Hay otros deportes de riesgo que no pueden decir lo mismo, como MotoGp y prácticas de montaña".

