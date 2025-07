Davidovich cae ante Fritz y se despide de Wimbledon

El malagueño Alejandro Davidovich no pudo lograr el pase a octavos, tras caer en cuatro sets ante Taylor Fritz. El estadounidense venía de jugar dos partidos seguidos a cinco sets, pero no notó ninguna falta de energía y volvió a derrotar a Davidovich como ya hizo hace exactamente una semana en el torneo de Eastbourne, cuando le frenó en semifinales.

Fritz, dominante de principio a fin

El estadounidense, cuya mejor arma es su servicio, solo sufrió una desconexión, cuando sacaba para partido en el tercer set. Permitió que Davidovich se sostuviera en el partido, llevándose el parcial y alargando el encuentro, pero Fritz no titubeó. Desde el primer juego, en el que Fritz rompió tras tener cinco puntos de rotura, el malagueño no mostró opciones de incomodar al americano, quizás sin estar bien adaptado a la amplitud de la pista central, en la que no había jugado hasta este viernes.

Alejandro Davidovich durante la Tercera Ronda de Wimbledon. / LAP

Ni siquiera una inoportuna caída, que hizo sangrar en el brazo a Fritz, le frenó para sumar su séptima victoria consecutiva en el circuito en un día en el que estuvo fenomenal en la red, con 25 de 27 puntos ganados.

Buen año de Davidovich

Pese a la derrota, esta tercera ronda permite sumar puntos a Davidovich, que el año pasado no pudo jugar el torneo por una lesión. Esto le hace ganar un puesto en el ránking, hasta la posición 26, al mismo tiempo que se mantiene fuerte en la 'race' a Turín, en la que es el 17º mejor tenista del curso.

Fritz se medirá al ganador del duelo entre el australiano Jordan Thompson y el italiano Luciano Dardieri en octavos de final, en lo que representa una oportunidad perfecta para el estadounidense de estar en cuartos de final por segunda vez en su carrera.