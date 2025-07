Norris bate a los Ferrari el primer día en Silverstone, con Alonso y Sainz fuera del 'top 10'

Lando Norris mantiene la inercia positiva después de su antológica victoria del pasado domingo en Austria, que le devolvió a la lucha por el Mundial con su compañero y líder Oscar Piastri tras el error de Canadá. Este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, ante sus compatriotas y en el circuito que le vio crecer, el piloto de McLaren ha dejado claras sus intenciones, completando el día como el más rápido (1.25.816).

El británico ha terminado al frente, escoltado por los dos Ferrari de Leclerc y Hamilton, a tres décimas, con Piastri en cuarta posición y el campeón Max Verstappen completando el top cinco provisional, aunque con notables problemas de subviraje en el Red Bull.

Hamilton resurge en su ‘jardín’

Desde que empezó la actual temporada en Australia, Lewis Hamilton ha visto como su aventura en Ferrari se ha tornado en pesadilla. Los problemas de adaptación al coche de Maranello, después de doce años pilotando un Mercedes y las notables diferencias con el rendimiento de Leclerc han hecho mella en el heptacampeón, herido en su orgullo y cuestionado por los exigentes tifosi, que en enero le recibieron con los brazos abiertos, convencidos de que el inglés iba a guiar a la Scudería hacia una nueva era de gloria.

En Austria, Hamilton cuajó la que hasta la fecha es su mejor actuación con el SF-25, al margen de su victoria al sprint en China. El nuevo suelo que estrenó allí Ferrari dio resultado y parece que también funciona en Silverstone. La reacción ha llegado en el momento más oportuno, justo cuando ‘el gran circo’ aterriza en el ‘jardín’ particular de Lewis, en el que atesora un récord de nueve victorias, la última en 2024, aún con Mercedes. Nadie ha ganado más que él en el trazado británico.

Hamilton ha liderado los primeros ensayos libres, por delante de los dos McLaren, y ha completado el viernes como el tercero más rápido. Una imagen sólida que sin duda necesitaba, pero que tendrá que ratificar este sábado en clasificación.

Las mejoras de Aston Martin

Aston Martin es el equipo que presenta más actualizaciones en Silverstone. El equipo de Fernando Alonso, que tiene su sede a doscientos metros del circuito, ha introducido este fin de semana su segundo paquete de actualizaciones de la temporada, después del acertar con las novedades en Imola.

En total el AMR25 presenta un un total de cuatro de mejoras, con un ligero cambio en la cubierta motor y una renovación más acentuada en el fondo plano del monoplaza. Los técnicos de la escudería verde han optimizado la forma principal del suelo, buscando mejorar las estructuras para controlar mejor el flujo aerodinámico, ampliando la carga local y el rendimiento.

Durante la primera sesión de entrenamientos libres, para establecer una comparativa, Alonso ha probado las mejoras y su compañero Lance Stroll ha utilizado la configuración antigua. Dos décimas han separado a los dos coches al final de esta primera tanda, con el español, undécimo, por delante del canadiense.

Por la tarde, ya con el nuevo fondo plano en su coche, Stroll se ha situado séptimo, a seis décimas del tiempo de Norris y Alonso ha cerrado el día fuera del top diez, en 12ª posición a 1 segundo.

“El día, como todos los viernes, ha servido para acumular información. Los pilotos no nos han dado una respuesta clara de si el suelo nuevo es mejor o no. Siguen analizando. Fernando se quejaba por la mañana que el coche era demasiado lento en recta. Lo importante no es que el piloto vaya cómodo, vaya fácil, sino que vaya lo más rápido posible. Hay que encontrar un compromiso y en eso estamos”, ha valorado el embajador de Aston Martin Pedro de la Rosa.

Carlos Sainz y Williams no se han destacado en esta primera toma de contacto con el asfalto de Silverstone. El madrileño ha comenzado lejos de los favoritos (16º) y tres décimas peor que su compañero Alex Albon (11º).

Gran Premio de Gran Bretaña (Libres 2)

1. Lando Norris (McLaren) 1'25"816

2. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"222

3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"301

4. Oscar Piastri (McLaren) a 0"470

5. Max Verstappen (Red Bull) a 0"498

6. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"567

7. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"614

8. George Russell (Mercedes) a 0"707

9. Isack Hadjar (Visa RB) a 0"708

10. Liam Lawson (Visa RB) a 0"808

11. Alexander Albon (Williams) a 1"024

12. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1"060

13. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1"088

14. Esteban Ocon (Haas) a 1"125

15. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 1"164

16. Carlos Sainz (Williams) a 1"343

17. Nico Hülkengerg (Sauber) a 1"349

18. Pierre Gasly (Alpine) a 1"358

19. Oliver Bearman (Haas) a 1"410

20. Franco Colapinto (Alpine) a 1"473