Así se fraguó la renovación de Nico: El vídeo se grabó anoche, la llamada al Barça esta mañana y el Athletic preparó todos los escenarios

La noche del jueves 3 de julio resultó especialmente movida en Bilbao. Con absoluta discreción, el Athletic y los agentes de Nico Williams prepararon una de las bombas del verano, por no ir más allá y decir que una de las noticias más sonadas de los últimos años en el mercado futbolístico, a juzgar por las expectativas levantadas durante los últimos meses.

El Athletic lo "cocinaba a fuego lento"

Hacía semanas que el Athletic trabajaba en silencio la posible renovación de Nico Williams, aún siendo conscientes de que el jugador hizo público su deseo de marcharse al Barcelona para jugar junto a su amigo Lamine Yamal. Una vez que el pamplonica tomó la decisión, su agente, Félix Tainta, concertó una reunión en Barcelona con el director deportivo del Barcelona, Deco. El encuentro se produjo con toda discreción el viernes 13 de junio en un céntrico hotel de la ciudad condal y durante una hora Tainta explicó a Deco las intenciones del jugador. El único punto que preocupaba al agente y al futbolista era la posibilidad de que el club catalán no pudiera inscribirle por el tema del fair play, inquietud que manifestó en ese encuentro al portugués.

Deco, cuya prioridad siempre fue el colombiano Luis Díaz, terminó dando su brazo a torcer por la insistencia de un Joan Laporta que veía en el fichaje de Nico “una oportunidad de mercado”, tanto por el coste de la operación (62 millones de euros) como por el movimiento de mercadotecnia que suponía traer al “amigo de Lamine”. Así que el Barça terminó activando las gestiones para ficharlo.

El club aseguró al agente del jugador que no tendría problema para pagar la cláusula de rescisión de Nico Williams, pero no terminaba de asegurarle la viabilidad para inscribir al jugador. A lo que se sumó una declaración de Javier Tebas, presidente de LaLiga, advirtiendo que el Barça tendría problemas para ello. Entonces el Athletic movió ficha. Su presidente Jon Uriarte, junto al director general, Jon Berasategi, aprovechó un viaje a Madrid para mantener contactos con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y con LaLiga, dejando clara su intención de fiscalizar las operaciones económicas del Barça.

Desde Ibaigane consideraban que el Barça no cumplía los requisitos para acogerse a la regla 1:1, norma que permite a los clubes invertir en fichajes la misma cantidad que ingresan en ventas. Y el Athletic exigió a la RFEF y a LaLiga que no se permitiese la inscripción de Nico mientras los azulgranas no cumpliesen la normativa. Fue el primer movimiento público del club rojiblanco, pero no el primero, porque desde la directiva se había instado a los agentes de Williams Júnior a sentarse a negociar una renovación. La pretensión de Uriarte era “convertir a Nico en el gran fichaje del Athletic”. Un movimiento estratégico sobresaliente que daría al club más autoridad dado el escenario en el que se desarrollaba el pulso con el Barça. El propio Laporta contestó dolido a la maniobra de Uriarte ante la RFEF y LaLiga: “No entiendo la reacción del Athletic. No tienen razón de ser. No entiendo que vayan a hablar del Barça a LaLiga. Creo que eso no corresponde... Pero ellos sabrán lo que hacen”.

Pasaban los días y el entorno mediático del Barcelona presionaba dando por el hecho el acuerdo y “el pago inminente” de la cláusula de rescisión, pero el club azulgrana era incapaz de garantizarle la inscripción. Y en las últimas horas, cuando Tainta propuso incluir en el contrato una cláusula de liberación en caso de no ser inscrito, el Barça se ha negado y en ese momento saltó todo por los aires. Entonces el Athletic maniobró inteligentemente poniendo encima de la mesa el contrato más alto de la historia del club para Nico y una renovación de diez años, y el menor de los Williams cambió de opinión. Además, el Athletic se encargaría de que su imagen no quedase dañada ante la afición athleticzale.

El vídeo se grabó anoche

El video se grabó este jueves por la noche tomando todas las precauciones posibles. Hasta el punto que después de que Nico escribiese en el mural “Win 2035”, se borró el número para evitar cualquier tipo de sospecha. Aunque luego se ha vuelto a escribir en el mismo. La noche del jueves al viernes ha sido muy movida en el club, pero el Athletic había trabajado todos los escenarios posibles a nivel de comunicación, desde la marcha de Nico al Barça a la renovación, que finalmente ha llegado.

El club está satisfecho de que haya llegado a buen puerto esta operación que se “ha sido muy rápida, pero se ha cocido a fuego lento”. Nico informó personalmente a Lamine del desenlace y esta mañana, minutos antes de colgarlo en las redes, el propio Athletic anunciaba institucionalmente a un Barcelona muy sorprendido la noticia de la renovación de Nico por diez años. Tanto Iñaki Williams, hermano de Nico, como el resto de jugadores del Athletic se han mantenido al margen de la negociación y no han presionado a su compañero para que se quedase en el Athletic, una vez que supieron por boca del propio Nico su intención de irse al Barça. Algo que habría comunicado al grupo en sus vacaciones con la plantilla tras la conclusión de la temporada. Esta es la intrahistoria de uno de los reveses más sonados de la historia del Barça y probablemente la renovación más importante de la del Athletic.