Topuria regresa a España: "Soy el mejor del mundo, quiero ser recordado como un ejemplo"

Con Ilia Topuria siempre es difícil discernir dónde está la línea que separa a la persona del personaje, cuándo dice lo que de verdad piensa y cuándo tira de ‘trashtalking’, de las provocaciones verbales que forman parte de la idiosincrasia de la UFC. Cuando dice que es quiere ser recordado “como un ejemplo” aparece el Ilia más humano, cuando dice considerarse “el mejor del mundo” no se sabe si es lo uno o lo otro.

Quizá, en el fondo, esa dualidad no exista. Quizá, Topuria es al cien por cien como se muestra, la bestia competitiva que gana su segundo título en la UFC en el primer asalto y también el tipo templado y educado que, “aún con jet lag, estoy en un globo que no sé ni dónde estoy”, se hace decenas de fotos y responde preguntas sin parar en su primer acto en España como doble campeón en el octógono.

“A vosotros no os he preguntado: ¿Y a ti qué te pareció el combate?”, pregunta incluso sin levantarse de la silla a un periodista cuando sus respuestas sobre su pelea contra Charles Oliveira, un visto y ni visto, ya se han agotado.

La nueva bebida de Topuria

La cita es en Madrid, donde el hispanogeorgiano atiene sus compromisos de patrocinio, esta vez con Hijos de Rivera, empresa con la que lanza una bebida energética con su nombre, ‘Mucho x Topuria’. Una comparecencia prevista para el miércoles que tuvo que aplazarse por un problema con su vuelo desde Las Vegas.

Ilia Topuria, este viernes en Madrid. / Agencias

Topuria no rehúye preguntas, entra también en la polémica sobre su dos ‘golpes de gracia’ cuando su oponente ya yacía sobre el tapete: “No me importa lo que digan, yo hice mi trabajo. Jugué limpio y conforme a las reglas. Cuando un rival se va al suelo, tú no puedes parar hasta que lo dice el árbitro. Estamos preparados para recibir este tipo de golpes, no hay casos de que a nadie le haya pasado nada. El boxeo, por ejemplo, es mucho más salvaje”.

Líder del ránking

Con su segundo cinturón de la UFC, ambos presentes en su comparecencia de este viernes, Topuria ascendió a la cabeza del ránking libra por libra de la promotora. Es decir, es considerado el mejor del momento. Y él está de acuerdo: “Con la calidad y la solidez de la preparación que he tenido hasta ahora, me considero el mejor del mundo, ahora mismo no puede ganarme nadie. Puedo encontrar la estrategia para vencer a cualquiera en el mundo”.

Ilia Topuria, este viernes en Madrid. / Agencias

El hispanogeorgiano, en fin, se ha convertido en uno de los deportistas más reconocidos de España a nivel mundial, sobre todo en el segmento de la gente más joven. Él lo sabe, lo asume y tiene claro cómo quiere ondear esa bandera de representación nacional: “Ganando, que nos conozcan en la victoria, que sepan que no nos rendimos, que vamos a encontrar el camino para coger lo que nos pertenece”.

"Me gustaría ser recordado por alguien que luchó por sus sueños, un ejemplo, alguien que no dejó atrás sus valores, alguien que ha inspirado a otras generaciones. Quiero ser útil para el mundo, sumar", añade el hispanogeorgiano, ya pensando en su potencial legado.

El próximo rival de Topuria

Ahora, claro, la duda estriba en quién será el próximo rival que desafíe su invicto (3-0) en la UFC. Y si será en el peso ligero, cinturón que ganó el sábado contra Oliveira, o si le dejarán promocionar al siguiente peso, el welter, para tratar de ser el primer tricampeón de la historia de la promotora. De momento, los planes de la UFC parecen ir por la primera de las opciones. Que pueda ocurrir en España, en el Santiago Bernabéu "no está en mi mano, pero me encantaría", parece más complicado.

Paddy Pimblett parece el oponente más probable, seguramente ya para 2026. "Es de los más fáciles, pelearía con él, no esperaría demasiado", le desafía Topuria, como desafía a Islam Makhachev, otro potencial oponente: "Alguien que renuncia a una pelea porque le duele la espalda... Yo hubiese peleado contra Oliveira hasta sin un brazo".

Nunca se sabe dónde acaba la persona y empieza el personaje. Si es que esa línea existe en el fenómeno Topuria.

