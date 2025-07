Jorge Haenelt, un campeón sin límites

Estamos acostumbrados a que la vida profesional de un deportista dure más bien poco. Al lógico deterioro físico que no perdona el paso del tiempo, se le suma un estilo de vida dedicado, de forma general, exclusivamente a obtener el máximo rendimiento deportivo.

Es lógico que, llegados a una cierta edad, los deportistas de alto nivel decidan parar, dar prioridad a otras cosas. Familia, aficiones, viajar sin la excusa de competir. Pero hay algunos, pocos, para los que la competición lo es prácticamente todo, y son incapaces de separarse de ese mundo que aman, ese mundo que es su vida. Esa es la historia de Jorge Haenelt. Después de proclamarse campeón de España de tenis +70, echa la vista atrás para repasar una vida de éxitos.

Sus comienzos en el mundo de la vela

Nacido en Cartagena (Murcia), pasó los veranos de su niñez en las playas del Mar Menor. Allí conoció el mundo de la vela, dónde destacó desde muy joven, ganando el Campeonato de España Cadete en 1970 y el Juvenil de Snipe dos años después. Sin embargo, su verdadera pasión era el fútbol: “Me encantaba, pero a mi padre no le gustaba la idea. Prácticamente, me lo prohibió, así que me centré en navegar”.

Parecía que su carrera estaría ligada al mar, pero la exigencia de su entorno y su marcha a Madrid para comenzar sus estudios universitarios hicieron que se alejara de las embarcaciones durante unos años. Fue allí dónde empezó a descubrirse cómo un deportista camaleónico: Rugby, balonmano, fútbol. Años en los que, lejos del mundo de la vela, es capaz de rendir a un gran nivel, dando muestras de lo que vendría años después.

La llegada a Málaga

En 1979, se traslada a Málaga, su ciudad adoptiva, y decide volver a navegar, esta vez en las filas del Real Club Mediterráneo. Al mismo tiempo, su faceta cómo jugador de fútbol sala no pasa desapercibida, y llega a las filas del Inmobiliaria Peñarroya. Allí, comparte vestuarios con jugadores de la talla de Ramón Búa o “Chato” Álvarez. Jorge recuerda aquellos años cómo una época muy curiosa: “durante la década de los 80 fui campeón de Europa y logré medallas en mundiales, pero en Málaga la gente me reconocía por jugar al fútbol sala”.

Haenelt (centro, abajo) en las filas del Inmobilaria Peñarroya, junto a jugadores ex profesionales como Paco Porras, Paco Espíldora, Ramón Búa o Chato Alvarez. / La Opinión

Hacia finales de siglo, decidió alejarse del deporte profesional para ejercer cómo Ingeniero Director en los puertos de Benalmádena y Puerto Banús, una etapa en la que destaca su implicación en la organización de regatas y el fomento de la actividad náutica, que recuerda cómo “una de las cosas que más me han satisfecho como profesional”. Tras estos años fuera de la competición, movido por un espíritu de superación inquebrantable, decide volver. Pero esta vez, cambiando el mar por la raqueta.

El tenis, un deporte nuevo a los 50

Con medio siglo de edad ya cumplido, tomó la decisión de pasarse al tenis. Cuándo la mayoría de personas decidiría parar, y disfrutar de lo logrado, Haenelt decidió que todavía había mucho que aprender, en un deporte totalmente nuevo para él a nivel profesional. No fue nada fácil. Él mismo lo admite: “En la vela todo me salía con fluidez, como algo natural. Pero en el tenis tuve que empezar de cero, por eso le doy mucho más valor”.

Imagen de un entrenamiento junto a Patty Cash, ganador de Wimbledon en 1987. / La Opinión

Un camino que comenzó en 2005, pero los éxitos no llegaron hasta casi diez años después. Durante ese largo proceso, Jorge estuvo lejos de esos resultados que con tanta naturalidad lograba en otras disciplinas. Pero no cesó en su empeño, y buscó mejorar rodeándose de los mejores. Llegó a contar con la ayuda de Pepe Imaz, coach mental y exjugador de tenis, que pasó años en el equipo de entrenamiento de un tal Novak Djokovic. Años de entrenamientos hasta la extenuación, buscando ser mejor cada día.

Un palmarés que sigue creciendo

Un duro camino, pero no lo suficiente para quebrantar su espíritu de superación. La constancia tuvo su premio, y tras años de dedicación, por fin llegó la recompensa. En 2017, a los 64 años, se proclamó campeón de España de Tenis +60 en la categoría de dobles mixtos. En los años venideros, revalidaría varias veces el título, esta vez en las categorías +65 y +70. Pero el culmen llegó hace apenas unas semanas, cuando se proclamó campeón de España en la categoría individual. La última demostración de que, cómo él mismo repite, “la edad es algo mental, sólo un número” y de que a base de esfuerzo y dedicación todo es posible.

Jorge Haenelt navegando junto a su equipo de vela. / La Opinión

Pero esto no acaba aquí. Jorge Haenelt se prepara ya para próximos retos, tanto en el mundo del tenis cómo en el de la vela. Un ejemplo de superación y amor al deporte y a la vida, que a sus casi 72 años sigue buscando nuevos objetivos, nuevas ilusiones, nuevas maneras de superarse, pero siempre bajo una misma premisa: “el auténtico fracaso llega el día en que dejas de intentarlo".