El Real Madrid presenta a Carreras, el regreso más caro de su historia: "Me fui siendo un niño y vuelvo siendo un hombre"

Álvaro Carreras se ha convertido en el cuarto refuerzo del Real Madrid para la temporada 2025-26. El club ha roto la hucha para acometer el pago de los 50 millones de euros que pagará al Benfica para recuperar al que fuera canterano blanco, que se marchó al Manchester United y de allí a Lisboa, de donde ahora es recuperado para firmar por seis temporadas y convertirse en el segundo defensa más caro en la historia del club.

Florentino Pérez puso el acento en la circunstancia de ese regreso al Real Madrid del futbolista: "Siempre nos ha impulsado el afán por seguir fortaleciendo para hacer felices a todos los seguidores del Real Madrid. Hemos ganado 30 títulos en los últimos 15 años y ahora seguimos trabajando para que siga este ciclo de éxito. Hemos incorporado jugadores extraordinarios que nos ayudarán a seguir alimentando el entusiasmo de los madridistas. Hoy presentamos a otro jugador que elige el Real Madrid y nos ayudará a ser mejores. Regresas al Real Madrid a una Ciudad deportiva que conoces bien porque llegaste cuando eras un niño con 14 años. Tu sueño como el de tantos jóvenes era jugar en el Real Madrid y para ello has traspasado las fronteras como alguno de los compañeros que tendrás a partir de hoy. Llegas de un club con mucha exigencia como es el Benfica. También has formado parte de otro equipo histórico como es el Manchester United. Este recorrido hasta llegar aquí es el camino del sacrificio, que conoce bien tu familia. Ellos saben todo lo que has luchado para llegar. Hoy regresa uno de nuestros canteranos, alguien que conoce los valores. Hoy llega al Real Madrid uno de los nuestros. Te espera el Bernabéu para ayudarte en el mayor de tus desafíos".

Álvaro Carreras fue mucho más escueto en su mensaje inicial al madridismo, en el que también habló de su vuelta a un lugar que siempre ha sentido como propio: "Me fui de aquí siendo un niño y vuelvo siendo un nombre. Es un orgullo lucir esta camiseta y defender este escudo. Daré todo de mi parte por ganar más títulos y hacer grande a este club. Gracias por hacer que vuelva aquí. ¡Hala Madrid!". Carreras se formó en la cantera del Real Madrid, donde jugó entre 2017 y 2020 en las categorías cadete y juvenil. Se incorporó al Benfica procedente del Manchester United, después de ser elegido mejor jugador sub-21 del club inglés en la temporada 2021-22. Con el Benfica, ha ganado este año la Copa de la Liga de Portugal.

Una negociación imposible

Carreras llega después de dos largos de negociación fallida por parte del Real Madrid. Los blancos han intentado reducir sin éxito los 50 millones en que el Benfica tasó la salida del ferrolano. Florentino se planteó llegar a los 35 millones, incluso a los 40 si los lusos hubieran accedido a rebajar la cifra, cosa que no ocurrió en ningún momento. La llegada del mercado del Mundial de Clubes se entendió en el Bernabéu como una oportunidad de acercar posturas, pero la realidad es que el Benfica se ha mantenido impertérrito en todo el proceso. El 7 de junio rebajó la cifra a 48 millones, que desde la prensa afin al club blanco se entendió como una rebaja a 40 millones del precio, pero se le sumaban 8 para dejarle salir antes del Mundial de Clubes. Nada más lejos de la realidad. Los lusos tasaban a Carreras en 48 millones, después de la disputa de la competición. Así que el Real Madrid se lo tomó con calma y emplazó a los portugueses a sentarse de nuevo tras el Mundial de Estados Unidos. El problema es que nada cambió en la postura de los dirigentes de las 'Águilas' y al final el Real Madrid ha tenido que dar su brazo a torcer pasando por ventanilla y abonando los 50 millones por el carrilero zurdo.

Este martes el gallego ha firmado su contrato con el Real Madrid por seis temporadas y ha sido presentado por Florentino Pérez siguiendo el protocolo del club con la presentación de un vídeo de sus logros y las palabras del presidente antes de que el jugador hablase por primera vez como futbolista blanco. Carreras lucirá el dorsal 18, uno de los cuatro dorsales que están libres junto al 10 (guardado para Mbappé tras la marcha de Modric), el 17 y el 25. El 18 ha sido lucido históricamente Gareth Bale, Jonathan Woodgate, Antonio Cassano, Javi García o Julien Faubert.

