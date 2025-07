María de Valdés se queda a las puertas de las medallas en el Mundial de Singapur

La australiana Moesha Johnson ha cumplido con los pronósticos que le daban como favorita ante la ausencia de Sharon van Rouwendaal y se ha llevado la victoria en los 10k de aguas abiertas del Mundial de Singapur, una prueba en la que las dos españolas participantes, la malagueña María de Valdés y Ángela Martínez, han brillado con un cuarto y un quinto puesto, respectivamente.

El podio lo completaron la italiana Ginevra Taddeucci y el bronce se lo colgó la sorprendente monegasca Lisa Pou ante la que poco pudo hacer De Valdés para disputarle el bronce.

Las españolas, especialmente María de Valdés, que fue plata en el Mundial de Doha, siempre estuvieron delante en la carrera, una prueba disputada en unas condiciones complicadas por la calidad del agua y la temperatura de la misma y que tuvo que suspenderse en dos ocasiones.

Dominio de Moesha Johnson

Los 10k fueron un monólogo de Moesha Johnson. Ante la ausencia de la neerlandesa Sharon van Rouwendaal, campeona mundial de la distancia y también campeona olímpica, la oceánica sabía que tenía una buena oportunidad y la aprovechó.

La australiana dominó la competición desde el principio. No tuvo que imprimir un ritmo muy alto, pero no vio peligrar nunca su victoria. Ganó con 2h.07:51,3, más de cuatro segundos por delante de Taddeucci y 6,2 por delante de Pou, que fue la gran sorpresa de la prueba. La monegasca se disputó con María de Valdés el bronce, pero la malagueña que había pasado a un segundo de ella la última boya a 1,1 kilómetros del final, no pudo incrementar su ritmo de brazada y finalizó cuarta a doce segundos de Pou.

Sorpresa en el bronce

Y eso que la fuengiroleña había nadado en el paquete delantero durante buena parte de la carrera, siempre por detrás de Johnson y Taddeucci. Pero justo en el paso por el kilómetro 6,6, la monegasca la superó y De Valdés ya no pudo recuperar su posición de privilegio. Justo por detrás de la malagueña nadó de menos a más la ilicitana Ángela Martínez, que de ir novena a 3,4 kilómetros del final, pasó al cuarto puesto en el paso por los 7,2 kilómetros.

Pero su progresión llegó hasta allí. La prueba se decidió en el último kilómetro. Johnson, plata olímpica en París y oro en la prueba del equipo mixto en el último Mundial, aceleró algo y ya no tuvo rival. Taddeucci, bronce en París, fue segunda, pero nunca tuvo opciones de discutir el oro a Johnson, como tampoco Pou la plata a la italiana.

En todo caso, el cuarto y el quinto puesto, respectivamente, de De Valdés y Martínez supone una gran noticia para la natación de aguas abiertas española, ya instalada en la elite mundial.