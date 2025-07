Carolina Navarro: «Este adiós en el Carpena ha sido un sueño cumplido»

Cuánta emoción en la despedida del jueves. ¿Cumplió un sueño en su tierra?

La verdad es que sí porque, al final, también conseguimos ganar una primera ronda durísima. Pude jugar en pista central y lo disfruté muchísimo. En el Carpena había un montón de gente animando. Luego, el segundo partido no se pudo ganar, pero la verdad es que lo disfruté un montón. A pesar de haber perdido, luego cuando todo el público se echó encima con ovaciones, animando... Hasta pararon el partido de al lado y se puso a animar toda la grada. Fue inolvidable.

¿Le ha dado tiempo a tomar conciencia de lo vivido?

Pues diría que no. Es que ha sido muy fuerte. Empecé a recibir miles de mensajes en redes sociales, miles de entrevistas y todavía estoy como que no me ha dado tiempo a pararme. Creo que cuando llegue a mi casa y pare un poquito, voy a empezar a darme cuenta de lo que ha sido esto. Ya soy un poco consciente, pero yo creo que cuando ya todo vuelva a la calma y a la normalidad, voy a reconocer que ha sido increíble.

¿Por qué sintió que esta tenía que ser la temporada del adiós?

Yo he estado con muchas ganas de jugar, sigo con ganas de jugar, pero el año pasado, a mitad de año, hubo un momento en el que me dije que el año que viene iba a ir a muerte, va a ser mi último año. Creo que ya he hecho todo lo que podía hacer en el pádel. Estoy tranquila con todo lo que he hecho, he disfrutado. El año pasado sufrí la lesión de tobillo, me quería recuperar bien y poder estar compitiendo bien este año. Así que ha sido el momento en que me lo han dicho mi cuerpo y mi cabeza.

Ahora que camina por sus últimos meses como deportista profesional, ¿qué sensación le generan aquellos nueve años como número 1 del ranking?

Pues que fue algo muy grande porque, al final, cuando estás ahí metida en la vorágine y eres número 1 y vas ganando un partido detrás de otro, creo que es algo muy difícil de conseguir y de asimilar. La verdad es que ahora, echando la vista atrás, no sé cómo pude aguantar tantísimo tiempo ahí. Y la verdad es que estoy que súper feliz y orgullosa de conseguirlo.

¿Y si le contasen toda su carrera a aquella joven de 18 años que se pasaba del tenis a un deporte nuevo como era entonces el pádel?

Pues hombre, en ese momento diría que está loca porque el pádel en aquel entonces era un deporte muy pequeño. Yo tampoco iba a saber cómo iba a evolucionar ni nada. Pero es cierto que esa niña joven dejó el tenis para seguir los estudios y casualmente conoció el pádel. Ella quería seguir haciendo deporte, compitiendo aquí por la Costa del Sol porque tenía esa adrenalina. Luego se le dio la oportunidad de poder ir a España a jugar ya torneos nacionales. Y nada, tuvo la suerte de que le fue bien, que encima el deporte creció y que llegó a ser un producto.

Es conocida como ‘la reina del pádel’. Es también la jugadora más laureada del pádel y la más veterana. Parece que se va algo más que una simple deportista.

Bueno, precisamente eso es lo que venía diciendo, lo que estábamos hablando antes. Realmente, creo que no soy consciente de todo lo que he podido conseguir. Ahora me dicen eso, la ‘reina del pádel’ y tal, y bueno, para mí es maravilloso. Creo que es increíble todo, el cariño que la gente me está transmitiendo y todo lo que los medios dicen, todas las entrevistas, todo el apoyo que tengo. Y bueno, igual para el pádel soy una gran deportista, pero para mí también es una gran pérdida, digamos, el salir del deporte a nivel de competición porque luego seguiré vinculada.

Si tuviera que quedarse con algún momento de su carrera, ¿cuál sería?

Cuando gané el Mundial en 2006 después de dos roturas de ligamento cruzado anterior porque en seis meses conseguí recuperarme después de trabajar cada segundo. Además, ganamos el Mundial ganando a una pareja que no habíamos ganado nunca. Nos superamos, fue increíble.

31 años de carrera dan para mucho, desde jugar con palas de madera hasta vivir todo el boom que está teniendo el pádel. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

A mí lo que más me ha asombrado es el rápido crecimiento que ha tenido, sobre todo ahora, en los últimos dos años. Llevábamos un crecimiento de poquito a poco, asentando bien las bases y de repente hemos tenido un boom de irnos a jugar a estadios como Roland Garros, por Itálico. Realmente, eso me ha sorprendido mucho. Que haya sido tan rápido y que haya sido porque tampoco pensaba que iba a poder jugar ahí.

¿Ni siquiera se lo imaginaba a nivel internacional?

Fíjate que el tema del crecimiento a nivel internacional era lo que no terminaba de cuajar en el deporte. En España iba muy bien, en Argentina y poco más. Y de repente, poco a poco ha empezado a nivel internacional y ahora se está jugando en un montón de países que nunca me lo hubiera imaginado. Prácticamente, en todo el mundo y esto no me lo hubiera imaginado cuando empecé, la verdad. Sabía que iba a crecer en algún momento, pero también siento que ha tardado muchísimo y ahora ha sido todo muy rápido.

¿Tiene algún deseo por cumplir en estos últimos meses como jugadora profesional?

Seguir disfrutando, evidentemente. Me gustaría poder seguir jugando en cuadro e intentar ir pasando alguna ronda de cuadro como me ha pasado aquí en Málaga. Eso sería increíble.

El futuro no se entiende sin usted en el pádel. ¿Cómo va la idea de tener un club en Málaga y otro en Madrid?

Bueno, van avanzando los dos proyectos. Esperemos que para el año que viene, máximo para el otro, ya esté todo bien encaminado y pueda transmitir mi experiencia y todo lo que he aprendido durante todos estos años a gente joven, amateur, profesional... Luego, además, he hecho un máster de coaching y psicología deportiva que creo que también me puede venir muy bien para temas de coaching y de enseñanza.

