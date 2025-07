Davidovich elimina a Fritz en un partido inolvidable

Alejandro Davidovich se clasificó este sábado para las semifinales del DC Open tras eliminar al estadounidense Taylor Fritz, número 4 del mundo y primer cabeza de serie del torneo. El malagueño, 26 del mundo, necesitó 3 horas y 4 minutos de un duelo correoso, que empezó el viernes y terminó el sábado, para deshacerse de Fritz por 7-6(3), 3-6 y 7-5, el mismo que le había eliminado de Wimbledon.

Arrancó bien Fritz. Juego en blanco, 'break' y otro servicio para poner el 3-0. Pero Davidovich supo reaccionar, sumando los siguientes tres juegos y recuperando el 'break'.

El malagueño volvió a romper en el noveno juego para ponerse 5-4 y servir por el set. Fritz y Davidovich disputaron un juego épico en el que el español dejó escapar una pelota de set y salvó seis bolas de 'break', hasta que el californiano logró el quiebre en su séptima oportunidad. Ambos cedieron sus siguientes juegos -con otra bola de set desaprovechada por Davidovich- y llegaron al 'tie break', que el malagueño, sólido, se llevó por 7-3.

Después de ese primer set algo caótico, Fritz impuso su jerarquía sobre Davidovich en la segunda manga. Rompió el saque del malagueño en el tercer y el noveno juego, sin ceder ninguno propio, para poner el 6-3 en el luminoso del estadio.

Tercer y decisivo set

Davidovich, quien esta semana en Washington también disputó el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, pareció ir perdiendo energía y la iniciativa a medida que el partido se adentraba en la madrugada. Cedió su segundo juego del tercer set para el 3-1 de Fritz, que se aferró a ese 'break' y a defender su saque.

Sin embargo, dos dobles faltas consecutivas de Fritz en el noveno juego, cuando el estadounidense servía para llevarse el partido, dieron aire a Davidovich, que recuperó el 'break' y puso el 5-4 con saque a favor. Ese juego dio alas al español, que sacó la garra para defender su saque en el siguiente -pese a cometer tres dobles faltas- y volver a romper el servicio de Fritz para ponerse 6-5 arriba sirviendo para pasar a las semifinales. Juego en blanco para Davidovich, set y partido.

Davidovich se medirá esta próxima madrugada en semifinales al estadounidense Ben Shelton (8 del mundo), que hoy se deshizo en cuartos de final del héroe local Frances Tiafoe (número 11) por 7-6(2) y 6-4. La otra semifinal la disputarán el australiano Alex de Minaur (13 del mundo) y el francés Corentin Moutet (número 49).

Postpartido

"Me quedo con la lucha que he tenido en cada punto. No me he rendido, he estado muy tenso en algunas bolas, he seguido luchando y al final eso es lo que me ha destacado", aseguró Davidovich en declaraciones a Efe a pie de pista al finalizar el partido. "Al final, los dos estábamos físicamente cansados y sabíamos que iba a ser una batalla dura el tercer set", dijo Davidovich, que estuvo al borde de caer eliminado con un 5-3 en contra y restando en ese último set.

El malagueño admitió que en su cabeza pasó "de estar ya en el 'locker' a seguir con el 5-4". "Aparte de que estaba sacando bien, al final estás ahí en cada momento", añadió. "Son momentos. No es fácil ni para el 4 del mundo cerrar un partido. No es fácil cerrar partidos en el tenis. Siempre hay que estar ahí", reflexionó.