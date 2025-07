Vinícius ya es "oficialmente" un problema para el Real Madrid

En noviembre de 2021, con motivo de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, en el tramo final del túnel del coliseo madridista que da acceso al césped, se colocó una frase de Alfredo Di Stéfano que recuerda lo siguiente a los jugadores del Real Madrid: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”.

En los últimos tiempos parece que Vinícius Júnior, empeñado en echar un pulso al club, ha olvidado esa sentencia que el presidente Florentino Pérez se empeñó en incluir en la remodelación del Bernabéu. El desafío del brasileño y sus agentes al Real Madrid en la mesa de negociación contradice totalmente su discurso público. “El Real Madrid es el club de mi vida, ojalá puede quedarme siempre aquí”, ha repetido en sus últimas intervenciones, palabras que comienza a sonar huecas. Porque la posición del futbolista y su agente Frederico Pena durante los contactos para negociar su renovación es completamente opuesta. El jugador ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla blanca por encima de Kylián Mbappé. Vinícius ha visto amenazado su estatus de estrella del equipo desde que desembarcó del francés y, en menor medida, de Jude Bellingham. El ex del Santos sostiene que es el jugador franquicia de la plantilla porque se lo ha ganado en los últimos años con sus actuaciones en Liga y, especialmente, en Champions, donde ha sido decisivo en muchos partidos.

Vinícius comienza a acumular más argumentos para ser traspasado a Arabia que razones para ser renovado por el Real Madrid

Filtraciones interesadas

Vinícius no entiende que Florentino priorice a Mbappé en su lista de predilecciones y que el de Bondy esté por encima suya en la escala salarial. Lo que explica sus elevadas exigencias en la renovación, que no solo superan los 15 millones netos anuales que cobra Kylián, a los que suma una prima de fichaje prorrateada anualmente durante las cinco temporadas que ha fichado por el Real Madrid, y parte de sus derechos de imagen. Las exigencias del brasileño, que cobrará 75 millones netos de salario repartidos en cinco temporadas hasta 2027, se han disparado hasta rondar los 25 millones por curso rompiendo la escala salarial, algo que descuadraría el sistema impuesto por Florentino a su llegada. Una petición que está muy lejos de la posición del club en la renovación, que no contempla pasar en ningún caso de los 20 ‘kilos’ bajo ningún concepto.

Las dos partes han filtrado informaciones interesadas sobre la negociación para reforzar sus posiciones. Desde el lado del futbolista se ha negado que la intención sea superar a Mbappé en la escala salarial, desvinculando las exigencias de Vinícius de la posición del francés. Mientras que desde el club se ha aireado una versión según la cual el brasileño quiere que se le iguale el salarial al del galo, porque en realidad esa es la posición que contemplaría el club (prima de fichaje aparte) para resolver el asunto sin romper el sistema existente. Pero la realidad dista mucho de ser la que cuentan unos y otros. La negociación está rota porque el Madrid no contempla acercarse a esos casi 25 millones anuales que demanda el agente del jugador para ampliar su contrato tres temporadas más, hasta 2030.

Sin embargo, a Vinícius se le acumulan otros tres problemas, más allá de la negativa del club a aceptar su demanda salarial. El primero es su bajón de rendimiento. Desde que perdió el Balón de oro a manos de Rodri, el carioca se ha convertido en un jugador intrascendente. Ha perdido su capacidad de desequilibrio, es un futbolista previsible y su aportación goleadora ha descendido alarmantemente en el segundo tramo de la pasada temporada, hasta el punto de concluir el curso con dos goles en los últimos 17 partidos con el Real Madrid. Lo que sumado a las provocaciones de las aficiones rivales, que lo han bautizado como ‘Balón de playa’, ha convertido los últimos seis meses en una agonía para el jugador.

Vinicius posa junto a su estatua de cera, que será expuesta en un museo en Nueva York / @vinijr

Xabi y la grada

El segundo es el relevo en el banquillo de Carlo Ancelotti por Xabi Alonso. El de Tolosa, como el presidente, han dejado claro que si tienen que priorizar Mbappé está por delante. De hecho, en el último partido del Mundial de Clubes ante el París Saint-Germain, Xabi había tomado la decisión de dejar en el banquillo a Vinícius, pero la lesión de última hora de Alexander-Arnold devolvió al once al brasileño. El técnico se ha topado con la incompatibilidad de Mbappé y Vinícius, un mal que terminó destruyendo al Real Madrid campeón de Champions que Carletto construyó tras la llegada de Bellingham, y que Xabi debe resolver. De momento, la decisión que había tomado es mandar al banquillo a Vinícius, quien advierte que no vienen tiempos sencillos para él en lo deportivo.

Y el tercero es el hartazgo de una afición que se ha cansado de su egoísmo anteponiendo su interés propio al del equipo y del club. Son muchas las voces en la grada que demandan a Florentino su venta a Arabia Saudí, donde los jeques siguen interesados en convertirle en jugador de la Saudi Pro League. El madridismo, al igual que el vestuario, le ha bajado el pulgar y no está dispuesto a vivir otra temporada de desplantes y polémicas como la que se vivió la pasada temporada, en la que Vinícius llegó a desafiar en el Bernabéu al banquillo de la selección española en el partido que se jugó contra el racismo y la xenofobia a propósito precisamente de los episodios que había sufrido él en los campos de la Liga. Una gran parte de la afición no reconoce en Vinícius los valores del club, que sí ve en otros jugadores como Federico Valverde o Jude Bellingham.

Así que en estos momentos la situación del futbolista brasileño en el Real Madrid es realmente complicada. Vinícius comienza a acumular más argumentos para ser traspasado a Arabia que razones para ser renovado por el Real Madrid. Florentino todavía no ha tirado la toalla, pero desde el club también se comienza a advertir que detrás de la postura desafiante del jugador y sus agentes se esconde su intención de salir del Real Madrid, ante el complicado escenario que le rodea, en lugar de quedarse en el Bernabéu, como dice. En cualquier caso, Florentino tiene que tomar una decisión al respecto porque este año es decisivo, ya que el próximo verano será el último de Vinícius con contrato en el club, porque en 2027 quedará libre, y el presidente tiene que decidir si lo renueva rompiendo su escala salarial para cubrirlo de millones o si lo vende por una jugosa cifra a Arabia que agradecerían las arcas del club.

Suscríbete para seguir leyendo