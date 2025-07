West Park vs Ballers: El streetball, protagonista en Málaga

El baloncesto callejero se ha ganado un nombre por derecho propio en España en los últimos tiempos, la moda estadounidense que hace años se veía como algo impensable a nivel nacional, hoy en día es un incentivo para practicar y aficionarse a este deporte fuera de los focos mediáticos de las competiciones oficiales. West Park (así es como se denomina la cancha del equipo malagueño) se enfrentará al equipo de 'streetball' más conocido en el país, Ballers, el próximo sábado 2 de agosto a las 18:30.

West vs Ballers, en el encuentro del año 2024. / La Opinión

Un proyecto de barrio que ha crecido sin freno

Julio Ginés y Adrián Giménez son los 'fundadores' de West Park como tal, han hecho del Parque del Oeste un lugar de reunión para los amantes del baloncesto en Málaga, que ha ido ganando popularidad como uno de los sitios más reconocibles del baloncesto amateur a nivel español, actualmente están en busca de jugadores para competir contra el equipo visitante mientras desarrollan su propia 'Summer League', cuya final es este jueves, 31 de julio, a las 19:00. También se encargan de promocionar cualquier evento de baloncesto en la provincia a través de sus redes sociales, y como no, también se dedican a "echar unas canastas".

Baloncesto y redes: la fórmula de Ballers

Oriol Tres, Tresco Ball en las redes sociales, es el entrenador y creador de este equipo-serie que va ya por su 3ª edición: Ball3rs: One Last Ball. Oriol no se ha dedicado solo a subir contenido relacionado con el baloncesto, tuvo una etapa en la que fue canterano del Barça, pero finalmente se acabó decidiendo por una ruta alternativa, así empezó su andadura por la red promoviendo el baloncesto en todo el país con proyectos como este.

Ballers ha realizado su propio draft para obtener a los mejores jugadores posibles, hay caras nuevas, pero también algunas conocidas como los creadores de contenido Edu Gil (participante en Ballers 1) y Herson 'La Pantera' (participante en todas las ediciones), además del mismo Tresco. Ya compitieron el 19 de julio en Zaragoza, su próxima parada es Málaga y todavía tienen pendientes partidos en Girona, Madrid y la última parada sigue siendo 'top secret'. Reebok es el patrocinador oficial del equipo catalán en esta gira.

No es la primera vez que este formato llega a Málaga, el año pasado ya estuvieron por tierras andaluzas, con victoria para West Park por 2-1 en partidos muy reñidos, en los que se palpó la tensión y competitividad pero también la celebración y alegría de poder disfrutar de un baloncesto de semejante nivel "de primera mano" y bastante asequible para todos los fanáticos. Sin duda va a ser una cita para marcar en rojo en el calendario veraniego de todos los amantes de la pelota naranja.

Enlaces de interés

Puedes consultar toda la información relacionada con West Park Málaga, incluida la inscripción para competir contra Ballers, en el siguiente enlace: https://linktr.ee/westparkmalaga?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadgMY94_4Rh7EBzU1ThDB_3bnWsxMv9hByErn3QcAHO824OZEtwxSHSFMISKg_aem_y77B0vaA_SCm34H4b8n_hg

Enlace al Instagram de Ballers para no perderte nada de su gira: https://www.instagram.com/ballers_es/