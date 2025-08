El Real Madrid arranca una pretemporada exprés de 15 días sin Bellingham ni Mastantuono

Es la del Real Madrid una pretemporada atípica a todos los niveles. Quizá, la que más de su historia si se exceptúa la explosión de calendario que provocó la pandemia en el verano de 2020. Arranca a apenas 15 días del primer partido oficial, con un entrenador, Xabi Alonso, que es distinto al de la temporada pasada pero que ya ha dirigido al equipo durante un mes largo y con una agenda en la que no figura ningún viaje a Asia o a EEUU para engordar la partida de ingresos de la entidad.

El primer día tras las vacaciones para el Real Madrid solo lo fue, en realidad, para uno de sus futbolistas: Álvaro Carreras. El carrilero es el único futbolista al que el club blanco ha incorporado tras el Mundial de Clubs. Hubo otro que no estuvo en el torneo estadounidense, pero que tampoco ha iniciado hoy el trabajo con sus compañeros. Se trata de Franco Mastantuono, que se entrena en Madrid solitario (aunque a las órdenes de su nuevo equipo) hasta que cumpla los 18 años, el jueves de la próxima semana.

Las ausencias: Mastantuono y Bellingham

La de la promesa argentina ha sido una de las dos ausencias del día en Valdebebas. La otra ha sido la de Jude Bellingham, quien se recupera de la operación en el hombro a la que se sometió después del Mundial de Clubs. Una intervención ya prevista con anterioridad que le tendrá de baja hasta el otoño. Ya no volverán Luka Modric y Lucas Vázquez, tras finalizar sus contratos.

En total, 23 jugadores del primer equipo han comparecido este lunes por Valdebebas, si se cuenta al delantero Gonzalo García como tal. De ellos, el único que ha trabajado al margen de sus compañeros ha sido Endrick Felipe, quien sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el tramo final de la pasada Liga y que le dejó fuera del Mundial de Clubs. El resto de jugadores se encuentran, a priori, en perfectas condiciones físicas.

La nómina de presentes en Valdebebas también ha incluido a jugadores como David Alaba y Ferland Mendy, a los que el club querría buscarles salida, sin que ellos no parezcan muy por la labor de marcharse en estos momentos. También hombres como Rodrygo Goes y Dani Ceballos, a los que el Madrid abriría la puerta si llegara a sus oficinas una buena oferta económica. De momento, no ha sido así, provocando que el equipo no tenga fichas libres para un posible último fichaje que parece más improbable a cada día que pasa.

El martes 19, Real Madrid-Osasuna

El Real Madrid es, con diferencia, el último equipo de LaLiga en ponerse en marcha, una semana después que el Atlético, el otro club español que alargó su temporada en EEUU, y tres más tarde que el Barça. El nuevo torneo de la FIFA provoca que Xabi Alonso solo disponga de 15 días para afinar física y tácticamente a su Madrid. El calendario fija el debut liguero de los blancos el martes 19 de agosto, frente a Osasuna en el Bernabéu.

Courtois, en el primer partido de pretemporada del Real Madrid. / REAL MADRID

Los intentos de club que preside Florentino Pérez por aplazar ese encuentro han sido baldíos, frente al empeño de LaLiga de no trastocar su calendario más allá de lo que marca la normativa. El Madrid puede agotar los recursos que le quedan para conseguir el aplazamiento, pero no parece muy probable que lo logre.

Un solo amistoso en la agenda

Las apreturas del calendario provocarán que, por primera vez en muchos años, el Real Madrid no realice una gira de amistosos en Asia o EEUU. A excepción de 2020, por el impacto de la pandemia, el club blanco siempre había recurrido a esas lucrativas pretemporadas. Este año, el único compromiso veraniego de la agenda blanca es un amistoso contra el WSG Tirol en Innsbruck (Austria), el martes 12 de agosto.

Será, en principio, el único test que tendrá Alonso para resolver las dudas que aún pueda tener: defensa de cuatro o de cinco, el rol de Tchouaméni, el relevo de Bellingham, la convivencia Mbappé-Vinicius, el encaje conjunto de Carvajal y Trent... Muchas incógnitas y poco tiempo para resolverlas.

