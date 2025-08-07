Primeras pruebas de pretemporada para el Costa del Sol

El Costa del Sol Málaga 2025/26 tendrá sus dos primeros amistosos este fin de semana, después de una veintena de sesiones entre el gimnasio y la pista. El conjunto malacitano presentó estas semanas sus equipaciones para el próximo curso y todo está preparado para el estreno del equipo. El primero será el viernes 8 de agosto a las 19.00 horas en el Polideportivo Carrús, donde las 'panteras' se medirán al Atticgo BM Elche en un clásico de todos los veranos.

La camiseta de la segunda equipación del Costa del Sol Málaga. / La Opinión

El sábado 9 tendrá lugar el segundo partido, a las 12.00 horas frente al Elda Prestigio en el Florentino Ibáñez. Ambos duelos no contarán con streaming, aunque se podrá seguir el resultado en directo en los canales oficiales del club malagueño.

Primer desplazamiento de la plantilla

Primer viaje para la plantilla con dos amistosos de calibre por delante. «Tenemos una pretemporada muy importante con partidos de mucho nivel ante equipos de la liga. Eso nos va a hacer crecer mucho para el debut en la Liga Guerreras Iberdrola y ver cómo llegamos después de estas dos semanas de entrenamiento», asegura Suso Gallardo: «Son dos piedras de toque importantes para ver cómo llegamos y cómo estamos, cómo se están acoplando las nuevas incorporaciones, que este año son más que nunca desde que soy entrenador del primer equipo. Muchas ganas de ver y de seguir creciendo como grupo».

El comienzo de los nuevos fichajes

Será el punto de partida de Maider Barros, Nicxon Clabel, Martu Romero y Rita Campos con el conjunto malagueño, en lo que es otro de los alicientes de estos compromisos. «Con ganas de ver qué son capaces de darnos, de mezclar y que se vayan conociendo con la columna vertebral del equipo. Sobre todo, seguir construyendo juntas porque si seguimos así tendemos una temporada muy bonita», remacha el técnico. Buen momento para ver cómo está el nuevo Costa del Sol Málaga.

El debut, el 30 de agosto

Las de Suso Gallardo ya están inmersas en los entrenamientos de pretemporada y contando los días para el estreno en competición oficial. Será en poco más de tres semanas, en la primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/26, el sábado 30 de agosto en la pista del Replasa Beti-Onak.