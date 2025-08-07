El GP Torre del Mar pone el broche final a la Liga de Jábegas

La XIII Liga Provincial de Barcas de Jábega–Copa Pepe Almoguera bajará el telón este sábado, 9 de agosto, con la disputa del Gran Premio Torre del Mar, última prueba del calendario y escenario de la ceremonia oficial de clausura y entrega de trofeos a los campeones ligueros. La competición se celebrará a partir de las 16.30 horas en la playa del Varadero.

Organizada por el Club de Remo Faro de Torre del Mar y la Asociación del Remo Tradicional (ART), la jornada cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. En total, participarán más de 500 remeros, pertenecientes a 57 tripulaciones de 11 clubes de la provincia. Las regatas se disputarán en el siguiente orden: veteranos masculino, veteranas femenino, cadetes, juvenil masculino, juvenil femenino, absoluto masculino y absoluto femenino.

Títulos decididos y favoritos consolidados

Cuatro de las siete categorías llegan con los campeonatos ya decididos. En juvenil femenino, Torre del Mar se proclamó campeón matemático en la jornada anterior. En juvenil masculino, el título es para La Cala del Moral, que ha dominado la categoría durante la temporada. En absoluto masculino, La Cala A revalida el campeonato, mientras que en absoluto femenino, Pedregalejo también es campeona, con diez puntos de ventaja e historial favorable en caso de empate.

Dos títulos más podrían confirmarse en Torre del Mar para los anfitriones. El club torreño lidera tanto en veteranos masculino, con nueve puntos de ventaja, como en cadetes, con ocho. En ambos casos, le bastaría con puntuar para asegurar el campeonato. Sería su segundo título consecutivo en veteranos y el segundo en cadetes en las últimas tres temporadas.

El título de veteranas, en juego

La categoría veteranas femenino concentra la mayor incertidumbre en cuanto al título. La Cala del Moral A llega como líder con cuatro puntos de ventaja sobre Remo Rincón A, su principal rival. Aunque parte con ventaja, el equipo caleño deberá firmar una buena actuación si quiere asegurar matemáticamente el campeonato, en una categoría especialmente competida a lo largo de toda la temporada.

Intensidad por las plazas de podio

Más allá de los títulos, esta última jornada será decisiva para determinar los puestos de podio, ya que en la ceremonia de clausura se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.

En juvenil masculino, hay empate a puntos entre Torre del Mar y Pedregalejo por la segunda plaza, lo que anticipa un desenlace muy igualado. En veteranas femenino, la lucha por el tercer puesto se presenta igualmente emocionante: Pedregalejo A y Carihuela A llegan empatadas, con La Cala B a un solo punto, por lo que los resultados de este sábado serán determinantes.

En las categorías absolutas, el margen es más estrecho, pero aún existen opciones de cambio en el podio. En absoluto femenino, Remo Rincón, actualmente tercera, se encuentra a dos puntos de La Cala, segundas, que se distanció tras la victoria en la última etapa. En absoluto masculino, Torre del Mar recortó cuatro puntos a Pedregalejo en el Gran Premio Ciudad de Málaga, apretando la lucha por la segunda plaza, aunque los malagueños parten con ventaja debido a su regularidad.

Clausura con acento local

Por primera vez, la entrega de trofeos de la Liga Provincial se celebrará al término de la competición en el mismo escenario del Gran Premio Torre del Mar. La playa del Varadero será así testigo de la proclamación oficial de los campeones provinciales de la temporada 2025.

La jornada se presenta como una de las más destacadas del año, tanto por su valor simbólico como por la alta participación prevista, y pondrá fin a una edición que ha consolidado al remo tradicional como una de las señas deportivas y culturales más representativas del litoral andaluz.