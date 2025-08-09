Karate
La malagueña María Torres, plata en los Juegos Mundiales
La karateca costasoleña logró el segundo puesto, tras caer en la final frente a la alemana Johanna Kneer, en el evento que se está celebrando en Chengdu (China)
EP
Nuevo éxito para María Torres en los Juegos Mundiales que se están celebrando en Chengdu (China). La malagueña logró la plata en kumite +68 kilos y fue uno de los nombres propios de la delegación española este sábado. Los gimnastas españoles Juan Daniel Molina y José Moreno han ganado la prueba acrobática por parejas de los Juegos Mundiales. Además, España sumó bronces en barco dragón y en relevos de salvamento y socorrismo.
La primera plata española llegó con María Torres en karate. Ganó en su grupo a la australiana Hannah Sullivan por 1-3, a la egipcia Menna Okila por 1-4 y a la alemana Johanna Kneer por 1-1 con senshu. Batió en semifinales a la kazaja Sofya Berultseva por 1-2 y perdió la final ante la propia Kneer (3-0), siendo la malagueña descalificada por hansoku.
Por su parte, Molina y Moreno consiguieron el primer oro de la delegación española en estos World Games, la mayor cita del planeta para disciplinas no olímpicas, y lo hicieron gracias a 28,820 puntos en su ejercicio de la final masculina de dúos a ritmo de ‘Greased Lightnin’, mítica canción de la obra de teatro ‘Grease’ que se inmortalizó en el cine en 1978.
Para llegar a ese desenlace, Molina y Moreno habían liderado la fase clasificatoria del ejercicio dinámico con 28,010 puntos y luego habían sido terceros en la clasificatoria del equilibrio con 28,300 puntos. Y en la final con los cuatro dúos supervivientes, 28,820 puntos valieron su oro por delante de los azerbaiyanos Daniel Abbasov y Murad Rafiyev (28,730) y de los portugueses Miguel Lopes y Gonçalo Parreira (28,550).
En piragüismo, España ganó el bronce en los 2.000 metros persecución con el barco dragón en la prueba de 8 asientos Open. Loreto Macho, Iago Monteagudo, Jakub Michalowicz, Luis Ourille, Nerea Novo, Lara Feijóo, Carmen Villar, Pablo Silva, Antía Landeira y Noa Conde. Su tiempo final de 9:23.75 fue superado por Indonesia (9:08.12) y por China (9:19.22).
El otro bronce lo amarraron Antía García, Núria Payola, Yael Mantecón y María Rodríguez en el relevo 4x50 metros estilos de salvamento. Su tiempo de 1:40.43 valió la tercera posición por detrás de Alemania (1:37.60) y Italia (1:39.49). En la prueba masculina acabaron séptimos (1:28.50) Raúl Szpunar, Javier Pérez, Carlos Coronado y Marco Plazuelo.
Del resto de la participación española en esta jornada, destacó el quinto puesto de la piragüista Eva Barrios (16:06.01) en maratón corto de K1. Y en squash, Marta Domínguez superó los octavos de final tras batir a la alemana Katerina Tycova (11-3, 11-1 y 11-3), pero Cristina Gómez cayó en esa ronda ante la suiza Cindy Merlo (11-9, 11-5, y 11-5).
Además, la selección española femenina de balonmano playa derrotó a Vietnam por 24-17, 24-26 y 9-8 para avanzar como segunda de grupo a cuartos de final; por su parte, la selección masculina ganó a Túnez por 20-18 y 24-11 para acceder como primera de grupo igualmente a cuartos.
