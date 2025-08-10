Tenis
Davidovich abandona en su estreno en Cincinnati
El tenista malagueño se lesionó cuando tenía el partido encaminado (7-6 y 4-0) y acabó abandonando después de que Fonseca le remontase en el segundo set
EFE
El español Alejandro Davidovich abandonó este sábado el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) cuando disputaba un duelo de segunda ronda contra el brasileño Joao Fonseca. Davidovich, número 18 del mundo, ganaba 7-6(4) y 4-0 cuando empezó a acusar problemas físicos que le llevaron a perder los cinco juegos siguientes ante Fonseca.
Con 5-4 abajo en el segundo set, Davidovich se retiró. El andaluz también venía de abandonar el Masters 1.000 de Canadá, retirándose de su duelo de octavos de final contra el ruso Andrey Rublev en el tercer set por dolores abdominales.
El español, que hace dos semanas disputó la final del Abierto de Washington -derrotado por del australiano Alex de Minaur-, está en la mejor posición de su carrera en el escalafón de la ATP.
Fonseca disputará la tercera ronda contra el francés Terence Atmane.
