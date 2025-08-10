El Enpie gana la fase regular de Primera División

Ya ha terminado la fase regular del campeonato nacional de Primera División, después de la disputa en Marbella de la última de las jornadas de esta primera parte de la competición. Es hora de que comience el play off de este verano de 2025. El Enpie Málaga se encuentra de enhorabuena, al haber terminado como campeón la antesala a los play off. Así, del 15 al 17 de agosto, el equipo blanquiazul viajará a la localidad gaditana de Rota, concretamente a sus inigualables playas, para seguir persiguiendo su objetivo de revalidar el título de campeón de Liga.

Los costasoleños han logrado terminar esta primera fase del torneo como primeros en la tabla clasificatoria, con la friolera de 46 puntos. El cuadro malacitano sólo ha perdido dos partidos en estas 18 jornadas, uno de ellos en el derbi provincial contra el conjunto torroxeño, mientras que ha ganado hasta 15 y ha empatado únicamente uno. Este fin de semana comenzaba midiéndose a Fútbol Playa Marbella, los anfitriones de esta última fecha.

Paso de gigante

Enpie Málaga logró una victoria vital para el desenlace de la fase regular, con un resultado definitivo de 5-3. La primera parte tuvo emoción hasta los minutos finales, pero el cuadro malagueño no estuvo por detrás en el marcador en ningún momento. Ya en los compases finales del nuevo derbi provincial, el Enpie Málaga se aseguraba tres puntos más y un paso de gigante para terminar líderes (al ser rivales directos los propios jugadores de Marbella).

La confirmación del equipo costasoleño como campeón de la fase regular llegó el sábado. Los blanquiazules se medían a Gestión y Calor Córdoba y se llevaron su segundo triunfo del fin de semana por 3-6. Tras el empate de Fútbol Playa Huelva y la derrota del cuadro marbellí en sus respectivos partidos, los malagueños dieron por sellada la primera plaza del torneo. Chiky Ardil se anotó un póker en este choque, mientras que Takaaki Oba y Antonio José Mayor pusieron los otros dos tantos para llevarse los tres puntos.

La última fecha se cerró ante Fútbol Playa Huelva, ya sin nada en juego para el conjunto malagueño. Pese a ello, los blanquiazules se emplearon al máximo para terminar la fase regular con buenas sensaciones. Tanto que se acabaron llevando tercera victoria del fin de semana por 8-4 y cerrando esta primera parte del campeonato con 46 puntos. En menos de una semana, el Enpie Málaga pondrá rumbo a tierras gaditanas como los mejor posicionados para hacerse con el título, sin lugar a dudas, gran objetivo de esta temporada.