Baloncesto
Carla Viegas se cuelga el oro en el Europeo sub-20
La malagueña, formada en el CAB Estepona y ahora en Estados Unidos, fue la máxima anotadora de la final contra Lituania con 17 puntos, pese a no haber contado con demasiada participación en todo el campeonato
La selección española sigue cosechando grandes éxitos en un verano que vuelve a ser inolvidable para el baloncesto. Este domingo, el equipo sub-20 femenino se volvió a proclamar campeón de Europa en el décimo título de esta categoría. Ahora, también con representación malagueña y es que Carla Viegas, formada en el CAB Estepona y ahora en su etapa universitaria en Estados Unidos, se colgó la medalla de oro después de doblegar a Lituania por 50-102.
Máxima anotadora de la final
La gran noticia es que la de San Pedro de Alcántara pudo despedirse por todo lo alto. No ha tenido que ser un campeonato fácil porque ni ha contado con demasiadas oportunidades ni tampoco ha tenido un acierto meteórico en el triple lo poco que ha estado en pista, al menos hasta la final. Ahí acabó como la máxima anotadora del equipo.
Cuando todo el equipo luchaba por el aro, en un partido ya roto desde el primer cuarto, Viegas firmó 17 puntos (1/1 en tiros de 2 y 5/9 en triples), 3 robos y 1 tapón para 17 de valoración en 17 minutos. Hasta la semifinal había disputado 28. Un caso similar se había dado en la anotación, ya que apenas había logrado 6 puntos, todos ellos en los cuartos de final, hasta que saltó a la pista este domingo.
Tercera medalla con la selección
Así, la jugadora malagueña cierra su etapa formativa con una nueva medalla con la selección. Por primera vez, un oro que se une al bronce sub-18 y a la plata sub-17. El próximo paso será el más difícil, llegar y asentarse en la absoluta. Para ello, afrontará ahora su tercera temporada en Estados Unidos mientras observa desde lejos el debut histórico en la Liga Femenina Challenge de 'su' CAB Estepona.
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades andaluzas más visitadas: 'Es maravilloso
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano