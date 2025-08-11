Carla Viegas se cuelga el oro en el Europeo sub-20

La selección española sigue cosechando grandes éxitos en un verano que vuelve a ser inolvidable para el baloncesto. Este domingo, el equipo sub-20 femenino se volvió a proclamar campeón de Europa en el décimo título de esta categoría. Ahora, también con representación malagueña y es que Carla Viegas, formada en el CAB Estepona y ahora en su etapa universitaria en Estados Unidos, se colgó la medalla de oro después de doblegar a Lituania por 50-102.

Máxima anotadora de la final

La gran noticia es que la de San Pedro de Alcántara pudo despedirse por todo lo alto. No ha tenido que ser un campeonato fácil porque ni ha contado con demasiadas oportunidades ni tampoco ha tenido un acierto meteórico en el triple lo poco que ha estado en pista, al menos hasta la final. Ahí acabó como la máxima anotadora del equipo.

Cuando todo el equipo luchaba por el aro, en un partido ya roto desde el primer cuarto, Viegas firmó 17 puntos (1/1 en tiros de 2 y 5/9 en triples), 3 robos y 1 tapón para 17 de valoración en 17 minutos. Hasta la semifinal había disputado 28. Un caso similar se había dado en la anotación, ya que apenas había logrado 6 puntos, todos ellos en los cuartos de final, hasta que saltó a la pista este domingo.

Tercera medalla con la selección

Así, la jugadora malagueña cierra su etapa formativa con una nueva medalla con la selección. Por primera vez, un oro que se une al bronce sub-18 y a la plata sub-17. El próximo paso será el más difícil, llegar y asentarse en la absoluta. Para ello, afrontará ahora su tercera temporada en Estados Unidos mientras observa desde lejos el debut histórico en la Liga Femenina Challenge de 'su' CAB Estepona.