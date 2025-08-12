Masters 1.000 de Cincinnati: Hamad Medjedovic - Carlos Alcaraz, en directo

El murciano Carlos Alcaraz se impuso al bosnio Damir Dzumhur (número 58) en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati por 6-1 y 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

En tercera ronda se medirá este martes al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).