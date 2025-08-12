FÚTBOL
El bucle infinito de Morata: cuarto equipo en un año y rajada contra su anterior club
El delantero español ficha por el Como de Cesc Fàbregas, acusando al Galatasaray de no haberle pagado parte de su contrato
En julio del año pasado, el AC Milan le pagaba al Atlético de Madrid los 13 millones de euros de la cláusula de rescisión de Álvaro Morata. En enero, el club 'rossonero' le cedió al Galatasaray durante un año y medio. Y hoy, apenas 12 meses y tres semanas después de que se despidiera del Metropolitano, el delantero español ha roto en seis meses su acuerdo con el club turco para marcharse cedido al Como 1907 de Cesc Fàbregas.
Es el viaje sin fin de Morata, en búsqueda de un club en el que ser feliz y potenciar sus opciones de estar en el Mundial del año que viene. Capitán de la Eurocopa del año pasado, Luis de la Fuente tiene plena confianza en él, pero Mikel Oyarzabal ya le ha adelantado como titular en el puesto de ariete y está a punto de cumplir los 33 años.
Críticas al Galatasaray
Confía el madrileño en el proyecto del Como, que dirige quien fuera su compañero en el Chelsea y en la selección Cesc Fàbregas. Allí espera encontrar un contexto favorable para volver a brillar como futbolista, algo que no halló ni en el Milan ni en el Galatasaray, después de salir del Atlético.
Escrito queda, su cesión en el club de Estambul seguía en vigor, pero Morata no estaba dispuesto a seguir allí. El Galatasaray, según ha denunciado el futbolista en su cuenta de Instagram, "no ha respetado la palabra dada y los valores fundamentales".
Explica Morata que se ha visto obligado a "renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo", porque los compromisos contractuales con el Galatarasay "no fueron cumplidos". Así lo explica en una suerte de carta abierta en el que muestra su agradecimiento a los fans del 'Galata' y a la sociedad turca por su acogida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos menores gibraltareños asaltan de madrugada el parque de atracciones Tivoli World
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- ¿Has visto el 'meteorito' surcar el cielo de Málaga esta noche?
- Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades andaluzas más visitadas: 'Es maravilloso
- «El celibato obligatorio para el clero es un invento ‘andaluz’»
- Málaga en alerta amarilla: la Aemet prevé más de 38 grados