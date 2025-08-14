El Costa del Sol jugará en Málaga la eliminatoria europea frente al Dudelange

El Costa del Sol Málaga ya tiene los horarios confirmados para la segunda ronda de la EHF European Cup. Después de negociar con su rival, la eliminatoria se disputará de manera íntegra en la Ciudad Deportiva de Carranque. Las malagueñas se medirán al HB Dudelange, que será local en la ida el viernes 3 de octubre a las 19:30 horas en el Pabellón José Luis Pérez Canca. La vuelta se celebrará en el mismo escenario y un día después, sábado 4, a las 19:00.

Un nuevo contexto para las panteras, que en la temporada anterior tuvieron que viajar en las tres rondas que disputaron en la competición continental. Ahora se medirán al conjunto luxemburgués, un club potente en su país, donde cuenta con 25 ligas y 15 Copas. Una fuerte tradición europea, donde posee 15 temporadas de experiencia. En la pasada edición cayó en tercera ronda frente al Juro Urinek, que en este curso competición en la EHF European League.

El ganador accederá a la tercera ronda, donde ya hay siete clubes clasificados, en unos enfrentamientos que se disputarán íntegramente en noviembre. Los siguientes peldaños son Last 16, cuartos de final, semifinal y final, todos a ida y vuelta. Las panteras, ya se pretemporada, tendrán que afrontar antes varios partidos de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Replasa Beti-Onak, el Elda Prestigio, el Caja Rural Aula Valladolid y el Conservas Orbe Zendal BM Porriño.

Ya está disponible la campaña de abonos, donde entran todos los partidos del Costa del Sol Málaga en Carranque, incluidos los de EHF European Cup.